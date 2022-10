Von Roland Preuß

Man stelle sich die Arbeit in Luxusrestaurants vielleicht schön vor, sagt Oliver Riek. Edle Einrichtung, solvente Kundschaft, Servicekräfte in gepflegter Kleidung, das mag einem Außenstehenden einfallen. "Aber die Gehälter sind auch nicht besser als woanders", sagt der Restaurantfachmann aus Hamburg, der jahrelang in solchen Restaurants gearbeitet hat. Nur das Trinkgeld sei höher. "Aber in der Pandemie ist das Trinkgeld als Erstes weggefallen", sagt Riek.