Was heute erforscht wird, ist die Grundlage fürs Geschäft von morgen. Gerade in der Krise sollten Firmen Forschung und Entwicklung stärken.

Kommentar von Helmut Martin-Jung

Wer vor Jahren in die aufstrebende Internetfirma Amazon investiert hatte, brauchte neben Geld zwei Dinge: Mut und Geduld. Mut, weil bei einem Start-up nie gewiss ist, ob es erfolgreich sein wird. Und Geduld, weil die junge Firma, auch wenn sie Geld verdiente, sofort wieder alles ins Unternehmen investierte. Vielleicht hätte es mit Amazon auch nicht geklappt, wenn nicht Gründer und Chef Jeff Bezos seinen langfristigen Plan so überaus überzeugend hätte erklären können. Bezos' konsequente Investitionen legten also das Fundament für Amazons Erfolg. Er konnte sie tätigen, weil die Aktionäre, wenn auch manchmal murrend, seinen Kurs mittrugen. Eine solche Einstellung täte auch vielen Unternehmen in Deutschland gut.