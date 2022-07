Uniper-Rettung:Selbst schuld, sagen die Finnen

Von Kai Strittmatter, Kopenhagen

Die Suomi Areena ist ein Demokratiefestival in der westfinnischen Stadt Pori, auf dem die Finnen alljährlich im Juli in Hunderten Debatten und Veranstaltungen meist gut gelaunt und voller Leidenschaft die Zukunft ihrer Gesellschaft diskutieren. Die Debatte der Parteiführer in Pori am Dienstagabend startete etwas missmutiger, dafür ging es gleich heiß her. Das Thema, auf das sich alle stürzten: die Deutschen und ihr Gas. Konkret: die Firma Uniper, Deutschlands größter Gashändler, ein Unternehmen, das schwer in Schieflache geraten ist und gerettet werden muss.