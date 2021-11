Von Claus Hulverscheidt

Explodierende Preise, steigende Löhne, sinkende Arbeitslosigkeit: Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch die Konsequenzen aus den jüngsten Konjunkturdaten gezogen und eine grundlegende geldpolitische Wende eingeleitet. Die Währungshüter kündigten in Washington an, man werde noch im November damit beginnen, die massiven Käufe von US-Staatsanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren schrittweise zu reduzieren. Mit dem Programm pumpt die Fed seit Ausbruch der Corona-Krise bisher Monat für Monat 120 Milliarden Dollar in die Wirtschaft, um die langfristigen Kreditzinsen niedrig zu halten und die Konjunktur zu stabilisieren. Künftig soll die Summe um 15 Milliarden Dollar pro Monat sinken.

Für die US-Bürger dürfte der Ausstiegsbeschluss vorerst folgenlos bleiben, auch wenn mittelfristig die Kreditkosten für Autokäufer oder Bauherren steigen könnten. Dennoch lässt sich die Tragweite der Entscheidung kaum überschätzen, denn dahinter steckt nicht weniger als der Versuch, die Inflation einzudämmen, die Null-Zins-Politik perspektivisch zu beenden und zu normaleren Leitsätzen zurückzukehren. Ob das gelingt, ist völlig offen.

Die Fed hatte zu Beginn der Corona-Pandemie mit ihren entschlossen Zinssenkungsmaßnahmen maßgeblich dazu beigetragen, einen noch dramatischeren Absturz der US-Wirtschaft zu verhindern. Mittlerweile allerdings zeigen sich auch die Schattenseiten der ultra-lockeren Geldpolitik: Zwar ist sie nicht die Ursache der jüngsten Preisschübe bei Benzin, Gas und vielen Alltagsgütern, die die US-Inflationsrate auf zuletzt 5,4 Prozent getrieben haben. Sie begünstigt die Entwicklung aber.

Umso deutlicher ist nun das Signal, das die Fed mit ihrem Beschluss sendet. Er bedeutet nicht nur, dass sie die Inflationsentwicklung mittlerweile durchaus besorgt betrachtet. Vielmehr steigt auch der Druck auf die anderen großen Notenbanken der Welt, sich ihrerseits kritischer mit den Preissteigerungen auseinanderzusetzen. So zögert etwa die Europäische Zentralbank bisher mit einer Entscheidung, da die Inflationsraten in den 19 Ländern der Euro-Zone sehr unterschiedlich sind - von 0,7 Prozent in Malta bis 6,8 Prozent in Polen. Fakt ist aber auch, dass sich der Durchschnittswert binnen weniger Monate auf 4,1 Prozent verdoppelt hat. Deutschland liegt mit 4,5 Prozent sogar noch darüber.

Die Fed hat lange versucht, langfristige Kreditzinsen niedrig zu halten

Mit dem Einstieg in den Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik eröffnet sich die Fed zugleich die Möglichkeit, neben den lang- auch die kurzfristigen Kreditzinsen wieder ins Visier zu nehmen. Viele Experten erwarten bereits, dass die US-Währungshüter nach dem mutmaßlichen Ende des Wertpapierkaufprogramms im Frühjahr oder Sommer kommenden Jahres damit beginnen werden, ihren wichtigsten Leitzins, die sogenannte Tagesgeldzielspanne, von zuletzt faktisch null Prozent etappenweise wieder anzuheben. Es wäre der erste Zinsschritt seit März 2020 und die erste Erhöhung seit Dezember 2018. Am Mittwoch sah der geldpolitische Ausschuss der Notenbank von einem solchen Schritt noch ab. Er stellte sich damit hinter Fed-Chef Jerome Powell, der erst kürzlich erklärt hatte, eine Leitzinserhöhung zum gegenwärtigen Zeitpunkt wäre "verfrüht".

Powell - und mit ihm die Mehrheit des 18-köpfigen Ausschusses - hatte lange darauf gehofft, dass der Preisdruck bald schon von alleine wieder verschwinden wird, da er vor allem auf vorübergehende Produktions- und Lieferengpässe infolge der Pandemie zurückzuführen ist. Zuletzt jedoch hatte der Notenbankchef einräumen müssen, dass der Inflationstrend hartnäckiger und breiter sei als zunächst angenommen. Setze sich diese Entwicklung fort, so Powell vor wenigen Tagen, bestehe die Gefahr, dass "sich in den Köpfen derer, die Preise und Löhne bestimmen, unangemessen hohe Inflationserwartungen für die Zukunft festsetzen". Sollte das passieren, könnte in der Tat jene gefährliche Spirale aus immer weiter steigenden Preisen und Löhnen in Gang kommen, die aus einer kleinen Teuerungswelle erst ein handfestes Inflationsproblem werden lässt. Powell betonte, die Notenbank sei fest entschlossen, im Notfall "unsere Instrumente zu nutzen, um auch weiterhin Preisstabilität zu gewährleisten".

Die Entscheidung könnte auch eine starke Inflation auslösen

Dabei ist die Lage für die Fed weiterhin höchst diffizil, denn die Pandemie ist bekanntlich keineswegs vorüber, die wirtschaftliche Lage nach wie vor fragil. Auch liegt die Zahl der Beschäftigten in den USA immer noch um mehrere Millionen unter dem Ausgangswert vom Februar 2020, wobei angesichts der Rekordzahl an offenen Stellen nicht ganz klar ist, ob die betroffenen Bürger keine Arbeit finden oder derzeit gar nicht danach suchen.

So oder so: Eine verfrühte Straffung der Geldpolitik könnte die wirtschaftliche Erholung in den USA abwürgen und alle Wiederaufbauerfolge der vergangenen Monate zunichtemachen. Das wäre nicht nur für viele Arbeitnehmer, die erneut den Job verlören, eine Katastrophe, sondern auch für die Regierung von Präsident Joe Biden, die nach mehreren billionenschweren Paketen zur Bewältigung der Pandemie kaum noch finanziellen Spielraum hat. Umgekehrt könnte ein zu langes Zögern der Notenbank noch gravierendere Konsequenzen haben: Ließen die Währungshüter es zu, dass sich die Inflationserwartungen verfestigten und in eine Lohn-Preis-Spirale mündeten, müssten sie die Leitzinsen im Anschluss nur umso kräftiger anheben. Die möglichen Folgen wären eine tiefe Rezession und ein Crash am Aktienmarkt.

Wohin der Trend international geht, ließ sich in den vergangenen Wochen bereits beobachten: Die Bank von Kanada beendete relativ unerwartet ihr Wertpapierkaufprogramm, Australiens Notenbank unternahm zur Überraschung vieler Experten nichts, als die Anleiherenditen das bisher geduldete Maß überschritten. Die Bank von England plant womöglich gar die erste echte Leitzinserhöhung: Notenbankchef Andrew Bailey hatte zuletzt mehrfach gewarnt, dass "wir gezwungen sind zu handeln", sollte sich die Sorge der britischen Manager und Verbraucher vor dauerhaft höheren Preisen verfestigen. Die Entscheidung soll an diesem Donnerstag fallen.