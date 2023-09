Margrethe Vestager will den Job wechseln, raus aus der EU-Kommission und an die Spitze der Europäischen Investitionsbank.

Margrethe Vestager hat durchaus einen Ruf, denn die resolute Dänin ging in ihrem Amt als EU-Wettbewerbskommissarin hart gegen alle vor, die ihrer Meinung nach die Spielregeln des freien Marktes nicht beachten. Darunter waren auch große Namen, Tech-Konzerne aus den USA wie Google, Amazon oder Meta (Facebook) mussten mit empfindlichen Sanktionen und Auflagen rechnen.

Doch jetzt hört Vestager, die in Brüssel bislang auch Vizepräsidentin der EU-Kommission ist, auf. Ihren Bereich wird der derzeitige Justizkommissar Didier Reynders übernehmen. "Ich wurde mit dem Ressort Wettbewerb betraut. Ich werde weiterhin sicherstellen, dass die EU-Wettbewerbspolitik und die Wettbewerbsregeln energisch durchgesetzt werden", teilte der Belgier am Dienstag auf X, ehemals Twitter, mit. Es ist ein Aufstieg, denn der Posten als Kommissar für Wettbewerb gilt als einer der wichtigsten und einflussreichsten in Brüssel.

Grund für den Wechsel: Vestager will für den Vorsitz der Europäischen Investitionsbank (EIB) kandidieren. Sie habe Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über ihre Nominierung durch die dänische Regierung informiert und um unbezahlten Urlaub gebeten, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit. Zuletzt hatte Vestager eine herbe Schlappe einstecken müssen, als sie mit einer wichtigen Personalie gescheitert war. Die Ökonomin Fiona Scott Morton, die an den renommiertesten Unis der USA gearbeitet und Konzerne wie Apple beraten hatte, sollte Chefökonomin für Wettbewerb in der EU-Kommission werden. Doch der Plan von Vestager scheiterte an internen Widerständen, auch weil die Kandidatin einen amerikanischen Pass hatte.

Detailansicht öffnen Didier Reynders ist bislang für Justiz zuständig, er steigt nun auf. (Foto: Kenzo Tribouillard/afp)

Die EIB ist die Bank der EU und nach eigenen Angaben das größte multilaterale Finanzierungsinstitut der Welt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1958 hat sie mehr als eine Billion Euro investiert. Im Vordergrund steht derzeit vor allem der Klimaschutz. Zuletzt engagierte sich die EIB auch für die Unterstützung der Ukraine. Der bisherige Präsident, der 71-jährige Deutsche Werner Hoyer, will nach Ende seiner zweiten sechsjährigen Amtszeit als Präsident der EIB zum Jahresende aufhören und nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren. Die Wahl des neuen Präsidenten oder der neuen Präsidentin findet beim Treffen der Eurogruppe und dem informellen Rat für Wirtschaft und Finanzen der EU bereits am 15. und 16. September im spanischen Santiago de Compostela statt. Der oder die Gewählte übernimmt das Amt am 1. Januar.

Unter den Konkurrenten Vestagers ist die spanische Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Nadia Calviño. Die Dänin gilt aber als Favoritin. Vestager ist nicht der einzige prominente Abgang aus der EU-Kommission, auch Frans Timmermanns schied aus, um bei der Parlamentswahl in den Niederlanden als Spitzenkandidat der Linken zu kandidieren.