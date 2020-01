Gipfel zum Geld

Die Staats- und Regierungschefs der EU werden am 20. Februar zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammenkommen. Dort sollen sie über den EU-Finanzrahmen für die sieben Jahre von 2021 bis 2027 verhandeln. Ratspräsident Charles Michel lud die Spitzenpolitiker am Wochenende per Brief ein. Darin schreibt er, es sei nun an der Zeit, eine Vereinbarung zu erreichen. Er sei sich aber völlig bewusst, dass diese Verhandlungen sehr schwierig würden. Das nächste reguläre Treffen der Staats- und Regierungschefs steht erst Ende März an. Die Gespräche über den Sieben-Jahres-Etat sind noch mühsamer als sonst, weil mit Großbritannien ein wichtiger Beitragszahler wegfällt. Die Positionen liegen weit auseinander. Deutschland gehört zu den Staaten, die auf Sparsamkeit dringen. Außerdem will die Bundesregierung, dass ihr Beitragsrabatt verlängert wird. bfi