1. Oktober 2018, 04:58 Uhr EIL Kanada und USA einigen sich auf neues Freihandelsabkommen

Kurz vor dem Ablaufen einer Deadline haben sich die beiden Länder auf Rahmenbedingungen zur Rettung des Nafta-Vertrages verständigt.

Die USA und Kanada haben sich auf Rahmenbedingungen zur Rettung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta) geeinigt. Am Sonntagabend um Mitternacht (US-Zeit) wäre eine Deadline von US-Präsident Donald Trump abgelaufen: Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Einigung erreicht sein, wollte Trump die bereits mit Mexiko erreichte Vereinbarung vorantreiben und Kanada außen vor lassen.

Das Nafta-Abkommen ist seit 1994 in Kraft. Es definiert einen Wirtschaftsverband zwischen den USA, Kanada und Mexiko und garantiert eine Freihandelszone im nordamerikanischen Kontinent.

US-Präsident Trump hatte den Streit um die gemeinsame Freihandelszone mit Drohungen sowohl gegen Kanada als auch gegen Mexiko angefacht. Für ihn ist der 1994 beschlossene Nafta-Vertrag das "schlechteste Abkommen", das die USA je unterzeichnet haben. Der US-Präsident macht Nafta für den Verlust von Hunderttausenden Arbeitsplätzen in der US-Industrie sowie für das hohe Außenhandelsdefizit seines Landes verantwortlich und drohte mehrfach damit, das Abkommen aufzukündigen.

Zum Symbol für den Streit um Nafta wurden die kanadischen Milchbauern, die von Kanada mit einer Art Quotensystem vor Importen geschützt werden. Für Trump ist das ein Ärgernis. Immer wieder kritisierte er auch, dass Nafta Jobs in der US-Autoindustrie zerstöre. Seit Inkrafttreten haben sich viele Autohersteller in Mexiko oder Kanada angesiedelt und exportieren von dort auch Fahrzeuge in die USA. Die geplante Reform, die sich in Detailfragen noch ändern kann und noch durch den US-Kongress muss, soll dies nach dem Willen der Trump-Regierung schwerer machen.

Sie wollen sofort erfahren, wenn etwas Wichtiges passiert? Abonnieren Sie kostenlos den Eilmeldungs-Newsletter, um wichtige Meldungen sofort als E-Mail zu bekommen. Unsere Eilmeldungen erhalten Sie außerdem über unseren Twitter-Kanal, per RSS-Feed und in unseren Smartphone Apps.