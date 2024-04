Von Mirjam Hauck

Die Deutschen spielen gerne. Zumindest elektronisch. 60 Prozent der Menschen hierzulande zocken am Handy, PC oder an der Konsole, Männer wie Frauen, Alte wie Junge. Für neue Computer- und Videospiele, Hardware und Online-Services haben die Bundesbürger im vergangenen Jahr ganze 9,97 Milliarden Euro ausgegeben. Das sind sechs Prozent mehr als 2022 und mehr als für Filme und Musik zusammengenommen. Deutschland belegt, was den Umsatz in der Games-Branche angeht, Platz eins in Europa und Platz fünf weltweit. Spitze ist man hierzulande also im Konsumieren - allerdings nicht im Entwickeln und Produzieren von Videospielen.