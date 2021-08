Ein internes Papier zeigt, wie schnell der Arbeitskampf den Bahnverkehr in Deutschland lahmlegte. 9250 Züge fielen allein in denersten zwölf Stunden aus, Zehntausende Anrufe gingen bei der Streik-Hotline ein. Und es droht schon die nächste Eskalation

Von Markus Balser, Berlin

Die Deutsche Bahn versuchte am Dienstag so einiges, um die Folgen des Streiks nicht ganz so dramatisch aussehen zu lassen. Der Notfahrplan klappe. Auf den Bahnhöfen bleibe es ruhig. Falsch war das nicht - schließlich kam ja vielerorts kaum ein Zug an. "Uns kommt zu Gute, dass wir frühzeitig über den Streik informiert waren", hieß es aus dem Konzern. Doch der erneute 48-stündige Arbeitskampf der Lokführergewerkschaft GDL hat die Deutsche Bahn hart getroffen. Dies geht aus einem internen Lagebericht des größten deutschen Staatskonzerns vom Dienstag hervor, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt.