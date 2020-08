Von Klaus Ott, Jörg Schmitt und Jan Willmroth

Staatsanwälte, Steuerfahnder und Ermittler des Landeskriminalamts durchsuchen seit Dienstagmorgen die Büros des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) in Berlin und Frankfurt am Main. Hintergrund der Razzia sind nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung.

Die Fahnder vermuten, dass Beschuldigte mehrerer Verfahren über den Bankenverband versucht haben, in ihrem Sinne auf Gesetze Einfluss zu nehmen. So sollen sie in verbandsinternen Arbeitskreisen und im Austausch mit dem Bundesfinanzministerium darauf hingewirkt haben, Schlupflöcher offenzuhalten für das für Kreditinstitute lukrative Geschäft mit der Mehrfacherstattung von Steuern bei Aktiengeschäften. Nach Schätzungen von Steuerfahndern hat das den Fiskus allein bis Ende 2011 mehr als zehn Milliarden Euro gekostet. Gegen Funktionäre des Bankenverbandes wird offenbar nicht ermittelt, es ist eine Durchsuchung im Zeugenstatus.

Mit einem möglichen Einfluss des Bankenverbandes auf die Gesetzgebung des Bundesfinanzministeriums hatte sich in den Jahren 2016 und 2017 bereits ein Untersuchungsausschuss des Bundestags beschäftigt. Allerdings blieben wichtige Details zur Rolle des Bankenverbands bis heute ungeklärt. Die Parlamentarier hatten seinerzeit etwa nicht auf alle angeforderten Unterlagen des Bankenverbandes zugreifen können, darunter E-Mails zwischen Funktionären der Bankenlobby und einem Berater des Ministeriums, der damals auch vom Bankenverband Geld bekam.

Womöglich versuchen die Ermittler nun, an diese Mails und an weiteren Schriftverkehr zu gelangen. Erst Mitte März hatte das Bonner Landgericht in einem ersten Urteil Cum-Ex-Geschäfte als Straftaten gewertet. Noch in diesem Jahr stehen weitere Prozesse bevor, unter anderem in Bonn und am Landgericht Wiesbaden. Allein die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt im Zusammenhang mit den Aktiengeschäften zulasten der Staatskasse in annähernd 70 Ermittlungskomplexen gegen bald 900 Beschuldigte.