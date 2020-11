Von Elisabeth Dostert

Wie die Börse funktioniert, das musste Ugur Sahin erst lernen. Das tat er, als Biontech, die Firma, die er und seine Frau Özlem Türeci 2008 mitgegründet haben, selbst an die Börse strebte. Im Oktober 2019 war es so weit. Da ging Biontech zum Preis von 15 Dollar je Aktie an die US-Technologiebörse Nasdaq. Insgesamt war die Firma aus Mainz mit der verheißungsvollen Adresse An der Goldgrube 12 damals etwa drei Milliarden Dollar wert und Biontech weitgehend unbekannt. Das hat sich inzwischen sehr geändert. Im Kampf gegen die Pandemie gilt Biontech als einer der großen Hoffnungsträger. Seit Dienstag ist die Hoffnung noch größer, dass Biontech die erste Firma in der westlichen Welt sein wird, die einen Impfstoff gegen das Coronavirus auf den Markt bringt. Das Unternehmen ist mittlerweile umgerechnet rund 21 Milliarden Euro wert, mehr als die Deutsche Bank.