Von Alexander Hagelüken und Florian Müller

Hier könnten Chinas neueste Wirtschaftsdaten stehen, wenn die Statistikbehörde die Veröffentlichung nicht im letzten Moment auf unbestimmte Zeit verschoben hätte. Ein offizieller Grund wurde nicht genannt, doch liegt ein Zusammenhang mit dem derzeit in Peking stattfindenden Parteitag nahe. Dort will sich Machthaber Xi Jinping eine historische dritte Amtszeit absegnen lassen, und das darf nicht durch negative Schlagzeilen überschattet werden.

Die gäbe es jedoch zweifellos. Denn auch wenn die Partei das nicht zugibt: Chinas Wirtschaft geht es schlecht. Dafür sorgen allein schon die Null-Covid-Politik mit ihren vielen Lockdowns und die Schuldenkrise im wichtigen Immobiliensektor. Das hat große Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, schließlich ist China die zweitgrößte Volkwirtschaft. Und noch größer sind die Auswirkungen auf Deutschland, schließlich ist China dessen wichtigster Handelspartner. Skeptiker sehen wegen solcher Probleme schon das deutsche Wirtschaftsmodell am Ende, das von Exporten abhängt. Welche Gefahren gibt es für den Wohlstand?

Vom Wachstumsgaranten zum Wackelfaktor

Früher war China ein Wachstumsgarant. Doch die zunehmende Unberechenbarkeit von Xis Politik in Verbindung mit dem Handelskrieg mit den USA lässt so manchen um die Zukunft des deutschen Modells fürchten. Kaum ein westliches Industrieland hat so von der rasanten Globalisierung seit den 1990er Jahren profitiert wie Deutschland. Kaum ein Land erwarb dadurch so viel Wohlstand. Und Chinas Aufstieg war dabei ein wesentlicher Faktor.

Doch schon jetzt ist klar, dass die Volksrepublik ein historisch schlechtes Jahr durchmacht. Im zweiten Quartal wuchs Chinas Wirtschaft nur um 0,4 Prozent im Vorjahresvergleich - der schlechteste Wert seit Jahrzehnten, vom Pandemiejahr 2020 abgesehen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die führenden deutschen Konjunkturinstitute erwarten für 2022 nur noch rund drei Prozent Wachstum. Das ist kaum mehr als halb so viel, wie die Regierung in Peking mit 5,5 Prozent noch zu Jahresbeginn angepeilt hatte. "Chinas Konjunktur wird maßgeblich von der Corona-Politik beeinflusst", sagt Timo Wollmershäuser vom Ifo-Institut, "und das wirkt sich auf Deutschland aus".

Lichtblicke am Horizont

Wenigstens erweisen sich frühere Prognosen als falsch, wonach China die Industrienationen dieses Jahr in den Abgrund reißen werde. "Wir haben keine Apokalypse in der Weltwirtschaft", stellt Jens Südekum fest. Der Professor für internationale Ökonomie an der Uni Düsseldorf sieht sogar Lichtblicke. So erwartet er, dass die Effekte der chinesischen Null-Covid-Politik nach und nach abnehmen, obwohl Präsident Xi auf dem Parteitag wenig Hoffnung auf eine Lockerung machte. Sobald in Europa die Energiekrise abflaue, so Südekum, werde sich die Weltwirtschaft spätestens 2024 normalisieren - falls kein neues Drama auftauche.

Das passt zur Prognose der deutschen Konjunkturinstitute. Sie sehen in den nächsten beiden Jahren wieder ein chinesisches Wachstum von fünf Prozent. Die aktuelle internationale Lage bringt der Volksrepublik auch Vorteile. So gibt es russisches Öl, das der Westen nicht mehr abnimmt, derzeit zum Schnäppchenpreis.

Der verschwundene Überschuss

Auch wenn China nächstes Jahr zu höherem Wachstum zurückkehren sollte, stellen sich für Deutschland grundsätzliche Fragen. Denn das deutsche Wirtschaftsmodell hängt stark vom Weltmarkt ab. In China wird man nicht müde zu betonen, dass noch in den vergangenen zehn Jahren 30 Prozent des weltweiten Wachstums auf die Volksrepublik zurückgingen. Das ist für kaum ein Land so wichtig wie für die Bundesrepublik. Die deutsche Exportquote liegt inzwischen bei der Hälfte der Wirtschaftsleistung - mehr als doppelt so hoch wie in Japan und vier Mal so hoch wie in den USA. Dass Deutschland so viel ins Ausland verkauft, trägt maßgeblich zum Wohlstand bei. Aber wird das so bleiben, wenn Chinas Wirtschaft öfter wackelt als früher? Und wenn sich die Volksrepublik und die USA immer stärker in die Haare geraten?

Es war schon zu beobachten, was Skeptiker für Vorboten schwindender deutscher Exportstärke halten. Der Exportüberschuss, im Gesamtjahr 2021 noch 170 Milliarden Euro, ist dieses Jahr stark geschrumpft. Im August lag er nur noch bei 0,3 Milliarden Euro - der niedrigste Wert seit 30 Jahren. Globalökonom Südekum hält das jedoch für ein temporäres Phänomen. "Der Überschuss ist nicht deshalb verschwunden, weil wir weniger exportieren. Sondern, weil wir gerade viel mehr für die Importe bezahlen, gerade für Energie."

Das Taiwan-Szenario

Es gibt jedoch durchaus Szenarien, die die deutschen Ausfuhren - und damit den Wohlstand - schwer gefährden. Oft haben sie mit China zu tun. Am dramatischsten wäre, wenn China in Taiwan einmarschiert. "Wir werden niemals versprechen, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten", sagte Xi auf dem Parteitag zu seinen Plänen für die Vereinigung des kommunistischen Festlands mit der demokratischen Insel. Die USA dürften bei einem Angriff massive Sanktionen verhängen und die Europäer drängen, mitzumachen. Der Handel könnte kollabieren.

Selbst wenn es dazu nicht kommt, was vor allem den freien Bürgern von Taiwan zu wünschen ist: Auch die Versuche Chinas und Amerikas, sich voneinander zu entkoppeln, bedrohen deutsche Geschäfte. Auf der einen Seite ist da Xis Politik der "zwei Kreisläufe", die das Ziel hat, den Außenhandel zugunsten einheimischer Produktion zurückzudrängen. Auf der anderen Seite der von den USA vorangetriebene Handelskonflikt. Das Exportverbot für Halbleiter nach China ist dafür nur das jüngste Beispiel. Für die USA mit ihrem riesigen Handelsdefizit sind die Schäden wegfallender Geschäfte mit China überschaubarer als für Europa und speziell Deutschland, das weiter auf China als Abnehmer seiner Produkte setzt.

Modell Iran

Gewinnen Republikaner wie Donald Trump oder Ron de Santis die US-Wahlen 2024, könnte das Modell Iran kommen: Die USA erklären Europa, es dürfe keine Geschäfte mit China mehr machen - sonst gäbe es keine Geschäfte mehr mit Amerika. "Aufs China-Geschäft verzichten zu müssen, wäre richtig heftig", sagt Jens Südekum. "Dagegen ist der wirtschaftliche Verzicht auf Russland ein laues Lüftchen." Selbst ohne Trump 2.0 werde es holprig: "Auch Präsident Joe Biden treibt eine gewisse Entkoppelung voran. Seine konkrete Handelspolitik unterscheidet sich nicht so stark von seinem Vorgänger." Da stelle sich die Frage, ob Deutschland weiter mit seiner Strategie durchkomme, mit allen Geschäfte machen zu wollen.

Dramatische Szenarien wie ein Einmarsch in Taiwan oder eine Entkoppelung von China stecken nicht in den Zahlen der Herbstprognose, die die Forschungsinstitute für die Bundesregierung erarbeitet haben. Aber sie zählen zu den Unsicherheiten, die sie dort aufführen. Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser stellt heraus, das Exportmodell ermögliche Deutschland, bei einer Erholung der Weltwirtschaft schneller aus einer Krise zu kommen als auf Dienstleistungen orientierte Länder.

Allerdings lasse sich nicht bestreiten, dass sich die Weltwirtschaft nach den ersten beiden Globalisierungsjahrzehnten seit etwa 2008 verlangsamt habe. Und die Energiekrise schaffe gerade ein ganz neues Risiko für die deutsche Industrie: Dass energieintensive Produktion dauerhaft abwandert - zum Beispiel nach China. "Die Bundesregierung sollte den deutschen Firmen im Wandel helfen, so dass möglichst wenig Produktion und Arbeitsplätze verlorengehen".