Von Jannis Brühl und Simon Hurtz

Zunächst ein Lob des Menschen: Er wird noch gebraucht. Am Ende muss auf alles, was eine künstliche Intelligenz produziert, noch mal ein Mensch schauen, sonst kann es im Desaster enden. Von der schrägen Anrede in einer E-Mail über eine falsche Zahl in einer Präsentation bis zur expliziten Beleidigung des Empfängers. Wer dem Hype blind folgt, gefährdet seine Beziehungen oder die Karriere.