Das Timing war schon mal gut: Genau einen Tag vor Beginn von Googles Entwicklerkonferenz I/O hat der neu wachsende Konkurrent OpenAI am Montagabend deutscher Zeit eine neue Version seiner KI-Anwendung Chat-GPT vorgestellt. Chat-GPT0, das neue Large Language Model der Kalifornier, vereint anders als seine Vorgänger Spracherkennung, die Verarbeitung (was also ist gemeint) und die Ausgabe der Antwort in gesprochener Sprache mit Bilderkennung, und das viel schneller als bisher. Diese gesteigerte Effizienz erlaube es, so Technikchefin Mira Murati, die neue Version weltweit kostenlos anzubieten. Damit legt OpenAI die Latte wieder reichlich hoch.