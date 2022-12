Von Thomas Fromm

Natürlich könnten diese schweren Panzer auch einfach irgendwie heißen, Schildkröte zum Beispiel. Oder SPZ/2002. Aber stattdessen gibt man ihnen ständig Namen von Raubtieren. Leopard, Gepard, Marder - oder eben Puma. Und so fingen die Probleme bei diesem Schützenpanzer schon bei der Frage nach dem richtigen Namen an.

Das neue Kettenfahrzeug für die Panzergrenadiere des Heeres, für den der Bundestag 2002 grünes Licht gab und das den 50 Jahre alten Schützenpanzer Marder ablöst, sollte ursprünglich Panther heißen. In der Nomenklatur der Nutzer wäre dies wohl ein guter Name gewesen, Panther sind groß, schnell, gefährlich, agil und schleichen sich an ihre Opfer ran. Weil ein Gefährt gleichen Namens aber schon von den Nazis im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, fand der damalige SPD-Bundesverteidigungsminister Peter Struck, dass etwas weniger historischer Bezug vermutlich besser wäre. Kurz war für das Gefechtsfahrzeug der beiden Rüstungskonzerne Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall damals wohl auch der Name "Igel" im Gespräch. Allerdings schlafen Igel viel, besonders m Winter, und für einen Panzer, der ja immer bereit sein sollte, wäre Igel dann ein komischer Name gewesen. Also nannte man den Panzer Puma, der ja für die Inkas immerhin ein heiliges Tier war. Kräftig, mächtig, geduldig.

Und nun das: Bei einer Bundeswehrübung sind 18 Puma-Schützenpanzer der Reihe nach ausgefallen, die Rede ist von einem "Totalausfall" - 18 von 18 also, Einsatzbereitschaft gleich null. Pikant an der Pannenserie: Die Trainings am Schießübungszentrum im niedersächsischen Munster fanden im Hinblick auf die Beteiligung an der Nato-Eingreiftruppe VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) im nächsten Jahr statt. Die Spezial-Truppe soll unter anderem an der Ostflanke der NATO eingesetzt werden. Agil soll sie sein und in allerhöchster Bereitschaft, um schnell am Einsatzort sein zu können. Mit Panzern, die die nicht funktionieren, kann man allerdings schwerlich seine Soldaten zur schnellen Eingreiftruppe der NATO entsenden.

Alle kaputt - das ist schon mehr als ein seltsamer Zufall

Was genau das Problem ist, muss nun erst noch geklärt werden. Die Bundeswehr müsse zunächst einmal kommunizieren, was genau passiert sei, heißt es aus Industriekreisen. Sämtliche Panzer, heißt es an anderer Stelle, seien eigentlich als voll einsatzfähig zu den Übungen zugelassen worden. Und dann alle gleichzeitig kaputt?

Dass gleich 18 Panzer gleichzeitig ausfallen, das wäre schon mehr als nur ein besonders seltsamer Zufall. Grundsätzlich gilt die besonders ausgefeilte Elektronik der Hightech-Panzer als störanfällig, die Rede ist auch von schweren Kabelbränden im Fahrerraum. Am Ende seien auch noch zwei einsatzbereite Pumas mit Defekten im Turm ausgefallen - das Schadensbild, das sich derzeit ergebe, sei "uneinheitlich", weiß ein Insider. Offenbar muss nun auch geklärt werden, wie die Panzer gewartet wurden, ob genug Ersatzteile vor Ort lagen und welche Werkzeuge verwendet wurden.

"Schrott für sechs Milliarden Euro"

Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, forderte die Bundesregierung daher auf, Regressansprüche gegen die Hersteller zu prüfen. "Schrott für sechs Milliarden Euro" sei "peinlich". Dabei gilt der Puma eigentlich als einer der modernsten Schützenpanzer der Welt, eine geballte Ladung an Hightech, Software und Stahl auf Ketten. Über 1000 PS, bis zu 70 Stundenkilometer schnell.

Wer wissen will, was dieser Puma können sollte, kann sich ein Bundeswehr-Video auf Youtube ansehen, hochgeladen 2021, ein Video über einen Panzer, der Grenadiere auf das Schlachtfeld bringt, und sie dann mit seiner Kanone flankiert. Ein Video, in dem es knallt, kracht und brennt. Der Puma rollt durch den Wald, Soldaten springen raus, dazu Gefechtslärm. Ein "qualitativer Sprung für die Einsatzbereitschaft des deutschen Heeres" sei der Puma, und dazu wird das neue "System Panzergrenadier" erklärt: Schützenpanzer und Infanterist würden miteinander vernetzt, über digitale Karten könnten die Mitglieder einer Einheit kommunizieren. In der Bundeswehr werde der Panzer "kontinuierlich getestet und verbessert", denn die Grenadiere müssten für ihre "NATO-Bündnisverpflichtungen einsatzbereit sein", panzerabwehrstark "auf bis zu 4000 Metern".

Die neue Puma-Version sei "ja richtig nice", schreibt einer darunter, und ein anderer "Ich würde 10 kaufen." Und ein dritter meint, dass er nicht glaube, dass man "angesichts der aktuellen Lage" mit den "wenigen einsatzbereiten Fahrzeugen auch nur einen einzigen Bauernhof verteidigen könnte". Momentan sieht es leider danach aus.

Dabei war der Puma erst im vergangenen Jahr für gefechtstauglich erklärt worden - nach einer langen Serie von Problemen. Bestellt wurden bei den Rüstungskonzernen Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann ursprünglich 350 Panzer. Es beginnt mit den Verzögerungen, monatelangen Verzögerungen, aus denen in der Summe längst Jahre geworden sind. Dazu kommen die Verteuerungen, derzeit soll ein Puma 17 Millionen Euro kosten. Und dann immer wieder die technischen Mängel; zum Beispiel im Sommer 2020, als bereits klar war, dass ein NATO-Einsatz so kaum möglich sein würde. So technologisch hochgerüstet der Puma auch ist: Er braucht ein sehr gut ausgebildetes Personal. Der Panzer ist etwas für die technikaffinen IT-Experten unter den Grenadieren. So gab es immer wieder Probleme mit der Elektronik, der Software, irgendwann regnete es bei Unwetter durch die Dachluke hinein, und schon im Frühjahr musste Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) erklären, dass nur 150 der Panzer überhaupt einsatzfähig sind. Heute müsste man vermutlich hinzufügen: Nun ja, höchstens.

"Ein herber Rückschlag", sagt die Ministerin

Am Montag nun zog die Ministerin die Reißleine und setzte einen Nachkauf weiterer Schützenpanzer vom Typ Puma für die Bundeswehr erst einmal aus. Das Fahrzeug müsse sich als stabil erweisen, sagte sie. Und die Truppe müsse sich darauf verlassen können, "dass Waffensysteme auch im Gefecht robust und standfest sind". Die neuen Pannen seien ein "herber Rückschlag", so die SPD-Politikerin. "Das Projekt Puma steht an einer entscheidenden Wegmarke", und dies habe sie "allen Beteiligten unmissverständlich klar gemacht". Allerdings könne sich die Nato auch in Zukunft darauf verlassen, dass die Bundeswehr ihre Pflichten erfüllen werde.

Eine Lösung gibt es, und sie stammt aus den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Von Jahresbeginn an sollen die Bundeswehrsoldaten nicht mit dem Puma unterwegs sein, sondern wieder mit dem alten Schützenpanzer Marder. Also mit jenem Panzer, bei dem es ja eigentlich darum ging, ihn zu ersetzen. Und weil es ja auch bei Panzern um viel Geld geht, blieb die Absage der Ministerin nicht ohne Folgen. Aktien des börsennotierten Panzerbauers Rheinmetall lagen am Montagnachmittag um über sechs Prozent im Minus.