Das Bundesverfassungsgericht hat mehreren Klagen gegen die milliardenschweren Staatsanleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Ankurbelung von Konjunktur und Inflation seit 2015 überwiegend stattgegeben. Die Beschlüsse der Notenbank seien kompetenzwidrig ergangen. Bundesregierung und Bundestag hätten durch ihr tatenloses Zusehen Grundrechte verletzt. Der Senat stellte aber keine verbotene Staatsfinanzierung fest. Die aktuellen Corona-Hilfen der EZB sind nicht Gegenstand der Entscheidung.

Dennoch verstößt der Aufkauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank (EZB) teilweise gegen das Grundgesetz, da Bundesregierung und Bundestag die EZB-Beschlüsse nicht geprüft haben. Dieses Urteil haben die Richter des Zweiten Senats am Dienstag in Karlsruhe verkündet. Das Gericht stelle erstmals in seiner Geschichte fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt seien, sagte Präsident Andreas Voßkuhle bei der Urteilsverkündung. Sie könnten daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten.

Das Urteil erging mit sieben zu eins Stimmen. "Bundesregierung und Deutscher Bundestag sind aufgrund ihrer Integrationsverantwortung verpflichtet, der bisherigen Handhabung der PSPP (das EZB-Aufkaufprogramm) entgegenzutreten", heißt es in dem Urteil. Damit untersagt die Entscheidung des Verfassungsgericht der Deutschen Bundesbank, sich weiter an den Käufen zu beteiligen. Dies hat schwerwiegende Folgen für die Handlungsfähigkeit der Europäischen Zentralbank. Denn auf die Bundesbank entfällt als größtem EZB-Anteilseigener ein erheblicher Teil des Volumens der Staatsanleihenkäufe. Diese haben inzwischen ein Gesamtvolumen von rund 2,2 Billionen Euro erreicht.

Ziel des Kaufprogrammes ist es Konjunktur und Inflation im Euroraum anzukurbeln. Daher hatte die Notenbank zwischen März 2015 und Ende 2018 rund 2,6 Billionen Euro in Staatsanleihen und andere Wertpapiere gesteckt - den größten Teil über das Anleihen-Kaufprogramm PSPP (Public Sector Purchase Programme), um das konkret in Karlsruhe verhandelt wurde. Zum 1. November 2019 wurden die umstrittenen Käufe neu aufgelegt, zunächst in vergleichsweise geringem Umfang von 20 Milliarden Euro im Monat. Mit Beginn der Corona-Krise hat die EZB ihre Anleihenkäufe wieder deutlich ausgeweitet. Die Entscheidung könnte somit auch Einfluss auf diese jüngsten Stützungsmaßnahmen der EZB im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie haben. Denn zu diesen gehören umfangreiche Anleihenkäufe im Volumen von 750 Milliarden Euro bis zum Jahresende 2020.

Vor dem Bundesverfassungsgericht ging es im Kern darum, ob die Währungshüter im Rahmen ihrer Geldpolitik Staatsanleihen der Euro-Länder in Billionenhöhe erwerben dürfen. Kritikern gehen die milliardenschweren Staatsanleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) seit Jahren zu weit. Beschwerdeführer sind unter anderen der frühere CSU-Politiker Peter Gauweiler und der Ex-AfD-Politiker und AfD-Gründer Bernd Lucke. Eine weitere Klägergruppe wird von dem Berliner Finanzwissenschaftler Markus Kerber vertreten. Die Kläger werfen der EZB vor, mit dem Geld finanziell klammen Eurostaaten unter die Arme zu greifen. Diesen Punkt stellte das Bundesverfassungsgericht aber nicht fest. Außerdem betreibe die EZB Wirtschafts- statt Währungspolitik. Beides ist ihr verboten.

Im Vorhinein ließen die Verfassungsrichter bereits durchblicken, dass sie das Kaufprogramm seit längerem eher kritisch sehen. Eine Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) teilt die Bedenken jedoch nicht und hat das Anleihen-Kaufprogramm im Dezember 2018 abgesegnet. An diese Vorabentscheidung ist Karlsruhe zwar grundsätzlich gebunden. Die Richter des Bundesverfassungsgerichtes haben sich aber immer vorbehalten, sich über ein EuGH-Urteil hinwegzusetzen, das sie für "nicht mehr nachvollziehbar" halten. Mit dem erstmaligen Abweichen der Karlsruher Richter von der Entscheidung des EuGH droht ein Konflikt um Entscheidungsbefugnisse.