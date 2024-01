Es gibt zwei Orte, an denen niemand kurz mal stoßlüften will: U-Boote und Flugzeuge. Und doch ist vergangene Woche am Himmel über den USA genau das passiert. Kurz nach dem Start brach in knapp 5000 Metern Höhe ein türgroßes Teil aus dem Rumpf eines Fliegers von Alaska Airlines. Die Boeing 737 Max 9 musste mit dem Loch in der Außenwand umkehren und in Portland im US-Bundesstaat Oregon notlanden. Wenige Minuten nach dem Abheben waren noch alle Passagiere angeschnallt, sodass niemand durch den Druckabfall aus der Kabine gesaugt wurde. Einige von ihnen wurden leicht verletzt. Nach dem Vorfall hat die US-Flugaufsicht FAA ein Flugverbot für alle 171 Maschinen der Baureihe in den USA verhängt. Sie sollen inspiziert werden.

Der Vorfall stürzt den Boeing-Konzern erneut in eine tiefe Krise. Wie es dazu kommen konnte und welche Folgen das für die Firma und den Luftverkehr haben könnte - die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was genau ist ein "Türstöpsel" in einem Flugzeug?

Ein Door Plug, zu Deutsch Türstöpsel oder Türstopfen, wird in manchen Flugzeugen verwendet, die mit weniger als der maximal zulässigen Zahl an Sitzplätzen bestuhlt sind. In solchen Fällen benötigt die Maschine nicht alle der ursprünglich eingeplanten Ausgänge. Einige von ihnen werden dann mit diesen Stopfen versiegelt.

Jennifer Homendy, Chefin der US-Verkehrsbehörde NTSB, hat angekündigt, dass ihre Leute die Untersuchungen nun auch auf andere Flugzeuge der Baureihe ausweiten könnten. An dem kaputten Flugzeug haben ihre Ermittler bislang keine Unterschiede zwischen dem herausgebrochenen Türstöpsel und dem intakten auf der gegenüberliegenden Seite des Fliegers gefunden. Obwohl die Behörde also inzwischen ziemlich genau sagen kann, wie der Unfall genau verlief, weiß man weiterhin nicht, warum sich ausgerechnet dieser Türstöpsel löste.

Dass bei dem Vorfall niemand ernsthaft verletzt wurde, bezeichnete Homendy als pures Glück. Es wurden einige Gegenstände aus der Kabine gesaugt, darunter ein Smartphone, das ein Anwohner in Portland kurz darauf am Straßenrand fand. Nach dem Sturz aus knapp 5000 Meter Höhe war es weiterhin nahezu intakt.

Verschärft sich nun die Krise bei Boeing?

Während des Fluges geriet ein sogenannter Türstöpsel, eine Abdeckung über einem ungenutzten Ausgang im Flugzeugrumpf, in Bewegung. Er lockerte sich und brach schließlich heraus. Fluggesellschaften, die selbst die 737 Max nutzen, ließen ihre Flieger daraufhin untersuchen. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass es sich um ein Problem in der gesamten Baureihe handeln könnte. Die zwei größten Nutzer der 737 Max, Alaska Airlines und United Airlines, haben an parkenden Jets ebenfalls lose Teile entdeckt. Nach Informationen von Insidern könnten inzwischen schon bis zu zehn Maschinen von den Mängeln betroffen sein.

Für Boeing sind das schlechte Nachrichten. 2018 und 2019 waren zwei Maschinen der Max-Baureihe abgestürzt, 346 Menschen starben. In der Folge verhängten Aufsichtsbehörden weltweit Flugverbote für die Maschinen des Typs, was für Boeing hohe finanzielle Einbußen bedeutete.

Haben die beiden Abstürze von damals und der jüngste Unfall etwas miteinander zu tun?

Nein. Die Ursache der Abstürze in Indonesien und Äthiopien lag in der Software: Sie waren die Folge eines Fehlers in einem automatischen Flugsteuerungssystem, dem Maneuvering Characteristics Augmentation System. Dieses "MCAS" war eigens für die 737 Max entwickelt worden.

Welche Konsequenzen könnte der Unfall für Boeing haben?

Die 737 Max ist Boeings meistverkauftes Flugzeug. Nachdem das Flugsteuerungssystem überarbeitet wurde, darf der Flieger-Typ seit November 2020 wieder starten. Um ein strafrechtliches Verfahren beizulegen, zahlte Boeing im Jahr 2021 eine Milliardenstrafe. Die Vereinbarung mit dem US-Justizministerium lautete, dass die Anklage fallen gelassen werden könnte, wenn das Unternehmen nachweist, dass es seine Compliance-Programme verbessert hat. Am Wochenende sollte diese Vereinbarung eigentlich auslaufen. Der jüngste Vorfall bringt diesen Deal nun in Gefahr.

Was bedeutet der Unfall für Fluggäste in Europa?

Passagiere, die innerhalb Europas fliegen, müssen sich zunächst keine Gedanken machen. Laut der europäischen Agentur für Flugsicherheit sind auf dem Kontinent derzeit keine Boeing-Maschinen vom Typ 737 Max 9 in der Konfiguration mit einem Türstöpsel im Einsatz. Auch wer in den USA fliegt, muss vorerst keine Bedenken haben: Die Flugzeuge der Baureihe haben derzeit keine Starterlaubnis. Das allerdings führte in den vergangenen Tagen zum Ausfall Hunderter Flüge.