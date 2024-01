Sean Bates , Wertsachensucher aus Portland, hat ein kurioses Unfallopfer aufgefunden. Ein NTSB-Sprecher bestätigte Medienberichten zufolge, dass es sich dabei um ein aufgeladenes Handy handle, das "wahrscheinlich" aus der havarierten Maschine der Alaska Airlines stamme. Das Smartphone hätte demnach einen Sturz aus rund 5000 Metern Höhe überlebt. Bei dem Flug von Portland nach Ontario war am Freitag plötzlich eine Flugzeugtür aus der Bordwand gebrochen, die Maschine musste notlanden. IT-Entwickler Bates berichtet in einem Tiktok-Video, dass er das Handy unter einem Busch gefunden habe, nachdem die Behörde für Transportsicherheit (NTSB) Anwohner aufgerufen hatte, Ausschau nach Dingen aus dem Flugzeug zu halten. Das Handy sei praktisch unversehrt gewesen und habe sich im Flugmodus befunden. Es sei "ziemlich sauber und ohne Kratzer" gewesen, in dem Gerät habe ein abgerissenes Ladekabel gesteckt. Bates hat das Handy mittlerweile an die NTSB übergeben.

Detailansicht öffnen (Foto: Gerald Matzka/dpa)

Mary Roos, 75, Schlagersängerin, teilt ihre Rente auf. Fünf Jahre nach dem Ende ihrer musikalischen Karriere hat sie nun ihre gesetzliche Rente beantragt - will das Geld aber gar nicht behalten. "Ich habe als Selbstständige über die Jahrzehnte genügend Geld gespart, dass ich davon heute gut leben kann. Und wer gut verdient hat, der kann am Ende auch etwas abgeben", sagte sie der Bild-Zeitung. Sie werde ihre gesetzliche Rente jeweils zur Hälfte der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" und dem niedersächsischen Tierschutzhof Neumann in Drochtersen spenden. Dafür habe sie bereits Daueraufträge bei ihrer Bank eingerichtet.

Detailansicht öffnen (Foto: Bo Amstrup/AFP)

Margrethe II, Königin von Dänemark, hat ihre letzte Aufgabe vor der Rente erledigt. Am Dienstag empfing sie auf Schloss Amalienborg den neuen ukrainischen Botschafter Andrij Janewskyj zur Antrittsaudienz. Die restliche Woche über ist ihr Terminkalender dann leer, bis sie sich dann am Sonntag in den Ruhestand verabschiedet. In ihrer alljährlichen Neujahrsansprache hatte sie am Silvesterabend überraschend angekündigt, den Thron an ihren Sohn Kronprinz Frederik, 55, weiterzugeben. Als Zeitpunkt dafür wählte sie den 14. Januar - den Tag ihres 52. Thronjubiläums.

Detailansicht öffnen (Foto: Marijan Murat/dpa)

Sarah Wiener, 61, TV-Köchin in Rente, gibt ihre politische Karriere auf. Sie werde nicht mehr fürs Europäische Parlament kandidieren, gab sie in einer Pressemitteilung bekannt. Auch von ihren Anteilen am Bio-Bauernhof Gut Kerkow in Brandenburg trennt sich Wiener nach eigenen Angaben. Stattdessen möchte sie sich intensiver um ihre gemeinnützige Sarah-Wiener-Stiftung kümmern, die Kita- und Grundschulkinder beim Thema Ernährung unterstützt. Wiener sitzt seit 2019 für die österreichischen Grünen im Europaparlament. Der Kampf gegen industrielle Lebensmittelproduktion und für lokale, nachhaltige Landwirtschaft gehört zu ihren Kernthemen. Vor ihrer politischen Karriere war sie durch Kochsendungen berühmt geworden.