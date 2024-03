War die Fahrt mit dem Uber-Taxi wirklich so unvergleichlich gut? Oder will man dem armen Kerl am Steuer nur einfach nicht das ohnehin mühsame Geschäft vermiesen? Tatsache ist: Die Bewertungen mit den im Netz sehr verbreiteten Sternen (1 = mies, 5 = super) fallen zunehmend besser aus. In den USA etwa werden mittlerweile mehr als 90 Prozent aller Fahrten mit dem Service Uber X mit fünf Sternen bewertet. Wissenschaftler haben das Problem schon seit einiger Zeit auf dem Schirm und sprechen von review inflation, Bewertungsinflation.