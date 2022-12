Von Marie Vandenhirtz

In den acht Jahren, die Fanny Remus seit ihrem Masterabschluss arbeitet, konnte die Berlinerin ihren Lohn um 50 Prozent steigern. Ein netter Nebeneffekt, der durch fünf Jobwechsel entstand. Fünf Jobwechsel in acht Jahren, das hatte die 33-jährige eigentlich anders geplant. Direkt nach dem Studium fing sie in einem Start-up an. Dort konnte sie sich gut einbringen: "Ich mag es, mich in Sachen reinzufuchsen, und das Start-up war ein Herzensprojekt." Sie stellte ein Team zusammen, entwickelte die Marke und formte die Unternehmenskultur. Doch 2017 rutschte das Start-up dann in die Insolvenz, und Remus musste sich nach etwas Neuem umsehen.