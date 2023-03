Bankenkrise:Müssen wieder die Steuerzahler ran?

Skyline von Frankfurt am Main im morgendlichen Nebel: Es könnte durchaus passieren, dass es auch in Europa noch eine weitere Bankenrettung geben wird.

In den USA muss die nächste Bank gerettet werden. In Europa taumelt die Credit Suisse. Investoren ziehen ihr Geld ab. Offen ist, wer am Ende die Rettung bezahlt.

Von Harald Freiberger, Lisa Nienhaus und Meike Schreiber

Es war eine Woche des Zitterns an den Finanzmärkten: drohende Bankenpleiten, hektische Rettungsbemühungen von Politik und Notenbanken, Aufregung in Hinterzimmern der Geldinstitute und Aufseher und Sorgen von Sparern um die Sicherheit ihres Geldes. Die Ängste werden auch zum Ende der Woche nicht geringer, zumal in den USA gerade das nächste Institut gerettet werden musste. Große amerikanische Geldhäuser eilten der strauchelnden Regionalbank First Republic am Donnerstagabend mit 30 Milliarden Dollar zu Hilfe.