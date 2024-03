Nach einer äußerst konfliktreichen Tarifrunde einigen sich die Lokführergewerkschaft und die Deutsche Bahn. Damit sind weitere Streiks vom Tisch. Details sollen am Dienstagvormittag verkündet werden.

Von Benedikt Peters

Bahnreisende können aufatmen. Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn haben in ihrem monatelangen Tarifstreit eine Einigung erzielt und damit weitere Streiks abgewendet. Das teilte die GDL am Montagabend mit. Details sollen am Dienstagvormittag verkündet werden. Die Bahn lud ihrerseits, ebenfalls für Dienstag, zu einem getrennten Statement von Personalvorstand Martin Seiler "zum aktuellen Stand der Tarifrunde mit der GDL ein".