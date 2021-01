Die Gebrauchtwagen-Plattform will den Erlös in weiteres Wachstum investieren. Auto 1 ist das erste Unternehmen, das in diesem Jahr an den deutschen Aktienmarkt will.

Von Caspar Busse

Auto 1 bezeichnet sich selbst als Europas führende Online-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen. Der Umsatz des Unternehmens lag zuletzt bei immerhin rund 3,5 Milliarden Euro, mehr als 615 000 Fahrzeuge wurden 2019 verkauft. Die Internetseite in Deutschland heißt "wirkaufendeinauto.de", daneben gibt es eine Reihe weiterer Portale.

Jetzt plant die Firma mit Hauptsitz in Berlin Großes: Auto 1 will an die Börse in Frankfurt gehen und etwa eine Milliarde Euro erlösen. Es wäre der erste große Börsengang in Deutschland im Jahr 2021. Erst am Dienstag hatte Mytheresa, ein Onlinehändler für Luxusmode aus der Nähe von München, seine Börsenpläne veröffentlicht, angestrebt wird aber eine Notierung an der New Yorker Börse, nicht in Frankfurt.

Bei Auto 1 ist eine Kapitalerhöhung geplant, daneben wollten auch die bestehenden Aktionäre Papiere verkaufen, teilte Auto 1 am Mittwochmorgen mit. 750 Millionen Euro vom Erlös will Auto 1 in das eigene Wachstum investieren, mit dem Rest soll eine Wandelanleihe zurückgezahlt werden. Als Datum wird das erste Quartal angepeilt, hieß es. In der Regel dauert es aber von der nun getätigten offiziellen Ankündigung bis zur Erstnotiz nur etwa vier Wochen. Organisiert wird der Börsengang von den Investmentbanken BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs und der Deutschen Bank.

Für die Bewertung von Gebrauchtwagen hat Auto 1 eine eigene Software entwickelt

Auto 1 wurde 2012 gegründet. In der Corona-Krise ist der Umsatz zuletzt leicht zurückgegangen, der Absatz von neuen und gebrauchten Fahrzeugen litt generell sehr unter der Pandemie. In Finanzkreisen war bislang eine Bewertung von Auto 1 in Höhe von fünf Milliarden Euro für realistisch gehalten worden. "Unsere Mission ist es, die beste Plattform zu schaffen, um Autos online zu kaufen und zu verkaufen", teilte Christian Bertermann mit, er ist Vorstandschef und Mitgründer. Man habe jetzt auch "einen Weg in Richtung Profitabilität aufgezeigt". Der Börsengang sei nun "ein neues Kapitel in der Geschichte von Auto 1".

Das Unternehmen wurde von Bertermann und Hakan Koç gegründet. In den folgenden Jahren expandierte Auto 1 zügig in mehr als 30 Märkte in ganz Europa. In den Jahren 2014 bis 2019 wuchs der Umsatz erheblich, finanziert wurde das durch internationale Investoren. Zur Bewertung der Gebrauchtwagen wurden eigene Algorithmen und eine spezielle Software entwickelt. "Wir wollen in den nächsten Jahren erheblich investieren, um unsere Marke Autohero und unser operatives Geschäft weiter auszubauen", sagte Bertermann. Unter der Marke "Autohero" sollen hochwertigere Gebrauchtwagen online verkauft und dann an die Kunden ausgeliefert werden.