Von Christina Kunkel, Ingolstadt

Er hatte es wirklich gut gemeint, doch nach nicht einmal einer Stunde war auch der letzte Versuch gescheitert. Richter Christoph Hellerbrand hatte sich vergeblich darum bemüht, zwischen einem VW-Mitarbeiter und der Audi AG zu vermitteln. Diesmal ging es am Ingolstädter Landgericht nicht um manipulierte Dieselmotoren, sondern um die Frage, ob Alexander B. durch den Gender-Leitfaden des Autobauers diskriminiert wird - und ob es nicht eine Möglichkeit gibt, ihn auszunehmen von der Gendersprache, die seit März 2021 offiziell im Unternehmen gilt.

Der 46-Jährige ist zwar bei VW angestellt und nicht bei der Konzerntochter in Ingolstadt. Weil er aber in seinem Job als Prozessmanager auch mit Audi-Kollegen zusammenarbeiten müsse, sei er dennoch direkt betroffen von den gendersensiblen Sprachregeln, die unter anderem den Gender-Gap, wie etwa in der Ansprache der Mitarbeitenden als "Audianer_innen", beinhalten. Er fühle sich davon "massiv diskriminiert", sagte er in der Verhandlung am Dienstag. Und: Es gehe auch um seine "persönliche Gesundheit."

"Wir können uns einen Vergleich leider nicht vorstellen", hieß es nach kurzer Beratung der beiden Audi-Anwälte und einem Unternehmensvertreter. Jetzt folgt ein Zivilverfahren, das Urteil soll am 29. Juli fallen. Doch schon jetzt ließen beide Parteien durchblicken: Wer dort den Kürzeren zieht, wird es wohl in der nächsten Instanz versuchen.

Ein Zugeständnis von Audi könnte weitreichende Folgen haben

Dass Audi nicht zu einem Kompromiss bereit ist, hatte der Konzern schon über die vergangenen Monate hinweg durchblicken lassen. Dazu ist das Gender-Thema zu heikel und allumfassend. Denn obwohl es vor der Zivilkammer nur um den Fall von Alexander B. geht, könnte ein Zugeständnis des Autobauers weitreichende Folgen haben. Auch andere Unternehmen werden wohl genau beobachten, wie das Gericht entscheidet. Bislang gibt es noch kein Urteil, ob Vorgaben zur Gendersprache in Unternehmen gegen die Persönlichkeitsrechte eines Angestellten verstoßen können. Audi ist längst nicht die einzige Firma, die gendersensible Sprache nutzt - nur hat sich bislang noch kein Mitarbeiter juristisch dagegen gewehrt.

Alexander B. möchte "in Ruhe gelassen werden mit dieser Gendersprache", wie es sein Anwalt Dirk Giesen formulierte. Und er möchte auch nicht, dass ihm zukünftig Texte mit genderneutralen Begriffen vorgelegt werden oder dass etwa bei Meetings, in denen er anwesend ist, in Präsentationen Gendersprache verwendet wird. Auch von Mails und Mailanhängen ist die Rede, in der Güteverhandlung zitierte Alexander B. aus einer internen Prozessbeschreibung, die ihm eine Audi-Mitarbeiterin geschickt habe und die er bearbeiten sollte. "Der_die BSM-Expertin ist qualifizierte_r Fachexpert_in", las der 46-Jährige aus dem rund 20-seitigen Dokument vor.

Mehrfach musste Richter Christoph Hellerbrand hörbar durchschnaufen, immer wieder grätschte er dazwischen, wenn sich die Anwälte der beiden Parteien beharkten. Am Ende fasste er den Unterlassungsantrag so zusammen: "Der Gender-Gap muss weg." Auch wenn die Vertreter des VW-Mitarbeiters auf Nachfrage des Richters betonten, dass es ihnen natürlich nicht um ein Grundsatzurteil gehe, sondern nur um das Recht ihres Mandanten, machte allein der Medienrummel und das Auftreten der Klägerseite rund um den Prozess deutlich: Es geht schon um ein bisschen mehr. Bereits im Vorfeld der Güteverhandlung hatten sich Alexander B. und seine Anwälte in verschiedenen Medien geäußert. "Es gab schon Berichterstattung, bevor überhaupt die Klage da war", merkte Richter Hellerbrand an. Vor sich hatte er eine Lokalzeitung aufgefaltet, in der Kläger-Anwalt Giesen sehr wohl mit dem Wort "Grundsatzurteil" zitiert wurde. Auch nach Verhandlungsende gaben Alexander B. und seine beiden Anwälte fast eine Stunde lang Interviews, während die Audi-Vertreter nach Sitzungsende eilig den Saal verließen.

Dem Konzern wäre es wohl am liebsten gewesen, die Sache ohne großen Rummel zu beenden. Doch die Bedingungen, unter denen der VW-Mitarbeiter einem Vergleich zugestimmt hätte, hält man bei Audi für "unpraktikabel." Es sei nicht möglich, intern in der Ansprache zu differenzieren, heißt es. Solle man etwa interne Listen führen, welche Menschen eine nicht-gegenderte Version einer Mail oder eines Dokumentes erhalten? Und was wäre, wenn aus dem Einzelfall des Alexander B. dann viele weitere Fälle werden? "Das ist operativ nicht handhabbar", so die Audi-Anwälte.

Und tatsächlich geben die Vertreter von Alexander B. in ihren Statements nach dem Prozess an, es gehe natürlich auch um "grundsätzliche gesellschaftliche Fragen." Und egal wie der Fall ausgehe, sei die große Aufmerksamkeit ein "Gewinn" für diese Diskussion.