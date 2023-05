Wer aus einer Arbeiterfamilie kommt, hat es auch mit Studium schwer am Arbeitsmarkt. Das erzählen Betroffene, das sieht man in einer Umfrage. Doch es lässt sich einiges dagegen tun.

Von Lea Hampel und Paulina Würminghausen

Caro Aschemeier lebt in zwei Welten. Eine eigene Firma in Köln, das ist ihr neues Leben. Doch nur einmal ins Auto setzen, zweieinhalb Stunden fahren, und zack, ist die 30-Jährige zurück in ihrem alten Leben. Aschemeiers Vater hat Versicherungen verkauft, die Mutter war Hausfrau, arbeitete dann in einer Fabrik. Aschemeier selbst aber hat Lehramt studiert, ist mittlerweile Unternehmerin, viele ihrer Freunde und ihr Mann kommen aus Akademikerfamilien. Die Akademiker-Blase und das einfache Bürgertum, wie man früher vielleicht gesagt hätte - das sind die zwei Welten, zwischen denen sich Aschemeier immer wieder bewegt.