21. März 2019, 12:43 Uhr Discounter Aldi schafft Plastikfolien für Salatgurken ab

Der Discounter Aldi verkauft seine Gurken von April an nicht mehr in Plastikfolie.

Ein Test habe ergeben: Auch bei importierten Gurken aus Spanien hat die Verpackung kaum Einfluss auf die Frische des Produkts.

Viele andere Hersteller wollen trotzdem nicht auf die Plastik-Ummantelungen verzichten.

Von Vivien Timmler

Die Gurke ist von Natur aus nicht gerade ein robustes Gemüse. Da sie zu 96 Prozent aus Wasser besteht, können ihr Stöße oder Hitze schnell etwas anhaben. Zum Glück hat sie eine Haut, die sie davor schützt. Beziehungsweise: gleich zwei davon. Denn Supermärkte und Discounter spendieren der Gurke für gewöhnlich eine zweite Haut. Eine aus Plastik.

Bei Aldi soll damit nun Schluss sein. Der Konzern will ab April auf die Plastikfolien verzichten. Der Konzern hofft, dadurch etwa 120 Tonnen Kunststoff im Jahr einzusparen. Das ist eine ganze Menge, schließlich ist die Salatgurke hinter Tomaten und Karotten das drittliebste Gemüse der Deutschen. 5,1 Kilogramm pro Kopf werden laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Deutschland jedes Jahr verzehrt.

Doch obwohl sich die öffentliche Debatte häufig an den Plastikfolien für Gurken entzündet und Umweltschützer vehement für ihre Abschaffung kämpfen, wollen einige Konzerne noch immer nicht auf die Plastikmäntel verzichten. So will Kaufland diese zwar künftig ebenfalls vermeiden, der Discounter Lidl, der wie Kaufland zur Schwarz-Gruppe gehört, hingegen nicht. Die Supermarktkette Edeka sagt zwar von sich selbst, "die meisten Gurken" unverpackt anzubieten, überlässt die Entscheidung darüber aber ihren 3800 selbstständigen Einzelhändlern - in vielen Märkten zeigt sich daher ein anderes Bild. Und Rewe hat für Bio-Gurken zwar die Folien abgeschafft, verpasst diesen nun aber breite Klebe-Etiketten - und konventionelle Gurken werden weiter in Plastik gehüllt, wenn sie aus Spanien stammen.

Vielen Verbrauchern erscheint es absurd, einem Lebensmittel, das durch seine natürliche Haut bereits geschützt wird, eine zweite zu verpassen. Verpackungsexperten verteidigen den Gurkenschlauch jedoch vehement: Im Schnitt halte eine verpackte Gurke demnach drei Tage länger als eine unverpackte. Der Plastikmantel schütze das Produkt vor dem frühzeitigen Verderben. Da Gurken zum Erntezeitpunkt noch eine aktive Zellatmung besitzen, würden sie während des tagelangen Transports ohne Verpackung schnell extrem viel Wasser verlieren - und dann schrumpelig und labbrig im Supermarktregal liegen, wo der Kunde sie nicht mehr kaufen wolle. Auch das könne ein Grund für Lebensmittelverschwendung sein.

Eine Lösung für das Problem lautet: Regionalität. Dauert der Weg der Gurke vom Feld zum Supermarktregal nur ein bis zwei Tage, erledigt sich das Problem von selbst. So schnell fängt eine Gurke nicht an zu schrumpeln. Schwierig war der Verzicht auf den Plastikschlauch hingegen bislang tatsächlich in den Wintermonaten, wenn die Gurken etwa aus Spanien importiert werden. "Unsere Gurken sind im Schnitt vier bis fünf Tage unterwegs, bevor sie aus Spanien in den Regalen der Märkte landen", sagt etwa ein Sprecher von Aldi. Bei dem Discounter habe nun jedoch ein mehrmonatiger Test ergeben, dass mit leichten Anpassungen bei Transport und Logistik die Gurken auch ohne Folie frisch bleiben. Die Verpackung sei also auch bei importierten Gurken nicht länger nötig. Eine Rewe-Sprecherin hingegen sagt, eine solche Umstellung sei "aufgrund der weitaus höheren Komplexität der Beschaffung bei konventioneller Ware nicht so schnell umsetzbar wie dies bei den Bio-Gurken ist".

"Natural Branding" ist mittlerweile auch bei Gurken möglich

Lange haben die Händler noch ein weiteres Argument angeführt, warum sich auf die Plastikschläuche auf keinen Fall verzichten lasse: zur Unterscheidung von Bio- und konventionellem Obst und Gemüse. Zwar müssen Bio-Produkte laut EU-Recht tatsächlich von konventionellen zu unterscheiden sein, die Industrie hat dafür jedoch mittlerweile eine Lösung gefunden: "Natural Branding". Mit einem Laser wird bei dieser Technik ein Bio-Siegel in die äußerste Schicht des Produkts gebrannt. Was einst an Avocados und Süßkartoffeln getestet wurde, ist mittlerweile auch bei Gurken anwendbar und umweltfreundlicher als ein Klebe-Sticker.

Ganz freiwillig stellen die Konzerne ihre Plastikpolitik allerdings nicht um: Sowohl von der Europäischen Union als auch von der deutschen Regierung wurde in den vergangenen Monaten ein Verzicht auf Plastikprodukte und -verpackungen forciert. Dazu zählt etwa ein Verbot von zahlreichen Einweg-Plastikartikeln oder die Reduzierung des Plastiktütenverbrauchs. Aktuell ist Deutschland noch Europameister im Anhäufen von Verpackungsmüll: 220 Kilo davon fallen in Deutschland jedes Jahr pro Kopf an. Umweltministerin Svenja Schulze will das ändern. Und auch für sie gibt es ein Paradebeispiel für überflüssigen Verpackungsmüll, wie sie unlängst sagte: die in Plastik eingeschweißte Gurke.