Anleger reden am liebsten über ihre Erfolge. Vor dem Freund oder der Freundin prahlen viele gerne damit, was ihnen für sagenhafte Kursgewinne dieses oder jenes Investment gebracht hat. Über die Fehlgriffe wird lieber geschwiegen. Denn Geld an der Börse zu verlieren, ist ein bisschen wie trauern. Man muss die Verluste akzeptieren, und das fällt Menschen schwer. Nur leider geht es an der Börse ohne Verluste nicht voran. Dort sind, sagte einst der Börsenphilosoph André Kostolany, "zwei mal zwei niemals vier, sondern fünf minus eins. Man muss nur die Nerven und das Geld haben, das minus eins auszuschalten".