Von Malte Conradi, Jan Diesteldorf und Victor Gojdka, Frankfurt/München

In einer Welt der Krisen lässt sich denkbar schlecht Geld anlegen. Die Entscheidung, welchen Anteil ihres Vermögens Sparer in Aktien stecken sollten, war in den vergangenen Jahren selten so schwierig. Auf den Kurssturz in der Frühphase der Pandemie folgte dank Konjunkturprogrammen und freigiebigen Notenbanken eine ebenso heftige Gegenbewegung. Aber die Kursrallye der ersten beiden Pandemiejahre ist längst vorbei. Jetzt ist Krieg in Europa und die Weltwirtschaft von einer Rezession bedroht. Zugleich zehrt die Inflation Bargeld und Ersparnisse auf. Trotz dieser schwierigen Verhältnisse bleiben Aktienfonds die erste Wahl zum langfristigen Vermögensaufbau. Auf die nachfolgenden Dinge sollten Investoren dabei in nächster Zeit besonders achtgeben.