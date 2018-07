26. Juli 2018, 18:05 Uhr Abgasskandal Zeuge belastet Winterkorn schwer

Ein hochrangiger VW-Techniker hat ausgesagt, der ehemalige Vorstandschef Martin Winterkorn habe früh von den Abgasmanipulationen erfahren.

Die Aussage ist fast 160 Seiten lang und ermöglicht ungewöhnlich tiefe Einblicke in das Innenleben des Konzerns und in dessen Abgasaffäre.

Volkswagen teilt mit, ein von dem Zeugen beschriebenes Treffen in Winterkorns Büro habe "so nicht stattgefunden".



Von Georg Mascolo, Klaus Ott und Nicolas Richter

Für seine Verhältnisse soll Martin Winterkorn sehr ruhig geblieben sein. Was denn die "Antriebsfritzen" nun wieder angestellt hätten, soll der damalige VW-Chef gefragt haben, so schildert es ein Beteiligter. Winterkorn war wegen seiner Zornesausbrüche gefürchtet, aber an diesem Tag, als er angeblich führende Ingenieure und Maschinenbauer in sein Büro in der Wolfsburger Konzernzentrale einbestellt hatte, da habe er nur "ein bisschen losgepoltert". Es sei ein seltsamer Termin gewesen, Winterkorns Büro hatte ihn ganz plötzlich per Telefon anberaumt, ohne Kalendereintrag, ohne Folien, ohne Protokoll. Ein Termin, der offenbar keine Spuren hinterlassen sollte. Die herbeizitierten Motorenentwickler hätten "Wiko", so hieß der Chef intern, dann offen gesagt, was Sache sei: dass VW bei Dieselfahrzeugen in den USA den Abgasausstoß manipuliere.

So hat Friedrich E., einer der führenden Techniker des Autokonzerns, nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR das angebliche Treffen der Staatsanwaltschaft Braunschweig geschildert. E. hat Winterkorn damit schwer belastet, schwerer noch, als das andere VW-Manager vor ihm getan haben. Der Vorstandschef hätte demnach bereits im Frühjahr 2015 im Detail von den Abgasmanipulationen gewusst. E. hat den Ermittlern in seiner öffentlich bislang nicht bekannten Aussage erzählt, er glaube, das Treffen sei im Mai 2015 gewesen. Winterkorn hat bereits wiederholt beteuert, er habe von den Dieselmanipulationen bis zu deren Auffliegen im September 2015 nichts gewusst: Er verstehe nicht, sagte er einmal, warum er "nicht frühzeitiger und eindeutig informiert" worden sei.

Die Aussage über den mutmaßlichen Geheimtermin im Frühjahr 2015 ist bedeutsam und rätselhaft zugleich. Bedeutsam, weil die Aussage zur etablierten Firmenkultur von VW passt: Heikle Dinge würden bei VW nie schriftlich geklärt, hat der legendäre Ex-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch als Zeuge bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt. Bedeutsam ist die Aussage des Spitzenmanagers ferner, weil sie VW und Winterkorn in der Abgasaffäre noch mehr in Bedrängnis bringt. Der frühere Vorstandschef muss nun erst recht mit einer Anklage rechnen, weil er die Aktionäre im Unklaren gelassen habe. Und den Konzern könnten die Manipulationen noch mehr Geld kosten, zusätzlich zu den bisherigen Milliardenzahlungen in den USA. Zahlreiche Aktionäre klagen beim Oberlandesgericht Braunschweig auf insgesamt neun Milliarden Euro Schadenersatz, weil sie von VW zu spät über die Verstöße in den USA informiert worden seien. Volkswagen bestreitet das. Die Rechnung ist ganz einfach: Je früher Wiko Bescheid wusste, desto teurer kann es für das Unternehmen werden.

Rätselhaft ist die Aussage von E. hingegen, weil VW auf Anfrage dazu mitteilt, nach eigenen Erkenntnissen habe dieses Treffen "so nicht stattgefunden". Es handele sich "um eine einzelne Aussage von Herrn E., die weder von den Aussagen anderer angeblicher Teilnehmer noch durch andere Indizien belegt ist".

Die Aussage ermöglicht tiefe Einblicke in den Konzern

Winterkorn und sein Anwalt wollten sich auf Anfrage nicht zu E.s Angaben bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig äußern. Auch der Anwalt von E. nahm nicht Stellung. Die Aussage stammt vom 16. und 17. November 2017, sie ist fast 160 Seiten lang und ermöglicht ungewöhnlich tiefe Einblicke in das Innenleben des Konzerns und in dessen Abgasaffäre. Der Maschinenbauer E. hat in der Autoindustrie Karriere gemacht: Von VW ging es über Audi, Porsche und Daimler wieder zurück nach Wolfsburg, immer weiter die Treppe hinauf. Als Chef der Motorenentwicklung bei VW erfuhr E. laut eigener Darstellung im Ende 2014 durch einen Kollegen von den Abgasmanipulationen. Man betrüge in den USA, soll der Kollege gesagt haben.

Was dann geschehen sein soll, hat der Motorenspezialist, der noch immer bei VW tätig ist, den Ermittlern im Detail geschildert. Er redet da über Winterkorn und auch über dessen Nachfolger Matthias Müller und Herbert Diess; über Verwerfungen zwischen VW und der Tochter Audi; über mutmaßliche Tricksereien und Betrügereien; über interne Ermahnungen zu Beginn der Affäre, den Ball flach zu halten. Und darüber, wie er im Auftrag von Müller und Diess und mit einer Mannschaft von bis zu 250 Ingenieuren in allen möglichen Dieselmodellen nach jener Software namens "Defeat Device" gesucht habe, die dem Konzern erst hohe Entwicklungskosten erspart und später noch viel mehr gekostet hat. Weil die Abgasreinigung nur auf dem Prüfstand der Behörden richtig funktionierte und im Straßenverkehr abgeschaltet wurde. Prüfstandserkennung und Umschaltlogik hieß das. Diese Missstände zu beseitigen, war für E. aufreibend. Von sieben bis 23 Uhr war er laut eigener Aussage im Büro, 16 Mal flog er in die USA, am Wochenende dann Jetlag zu Hause.