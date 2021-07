Interview von Marten Rolff

Roderick Sloan, 50, ist Schotte und eigentlich gelernter Koch. Heute hat er einen in Europa wohl einzigartigen Job und lebt als Meeresfrüchte-Taucher am norwegischen Nordmeer. Mehrmals in der Woche fährt Sloan mit dem Boot raus und geht allein tauchen, um Seeigel und Muscheln zu sammeln. Den Fang verkauft er an Restaurants, nur in Ausnahmefällen fischt er für Privatleute. Außerdem besucht er Fischereiunternehmen und beurteilt die Güte des dortigen Fangs für andere. Über die vergangenen 20 Jahre interessierte sich Sloan auch wissenschaftlich immer mehr für die Ozeane. Er liest Studien, recherchiert in Bibliotheken und hält Vorträge. Etwa in Schulen, wo er Kindern vermittelt, dass die Faszination für das Meer nicht auf der Luftmatratze enden muss.