Wie bringt man die Gesellschaft zusammen? Beim Essen, dachte sich Sylvain Martin - und eröffnete ein Restaurant, in dem Menschen zusammenkommen, die sich sonst in ihrer Stadt nicht begegnen. Wer wenig Geld hat, zahlt nur einen Euro.

Von Anne Backhaus, Marseille

Die Hafenstadt Marseille ist bekannt für ihre Bouillabaisse. Die Fisch- und Krustentiersuppe war ursprünglich eine Restemahlzeit der Fischer. Ein sogenanntes Arme-Leute-Essen, das sich heute arme Leute aber nicht mehr leisten können. Viele Einwohner der Metropole am Mittelmeer haben den Fischeintopf noch nie probiert. Ebenso wenig wie den Rinderschmortopf mit Kartoffelpüree oder die Muscheln mit Pommes, die Besucher in den Restaurants am alten Hafen im Herzen der Stadt so gerne bestellen.