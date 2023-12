Man hätte es wissen müssen. In den Tagen vor dem Blizzard herrschte helle Aufregung rund ums Vogelhaus. So schnell ließen sich die Futterbestände kaum nachfüllen, wie sich Meisen, Kleiber und Specht darum stritten. Was war denn bloß los? Die Piepmätze haben am Waldrand doch das schönste Leben. Neben dem Catering-Service im Garten gibt es reichlich Bucheckern. Und dem lieblichen Herbst mit den reich blühenden Rosen sollte ein milder Winter folgen, so die Prognose des Wetterdienstes.