Noch vor einer Woche hatten die Fürther Zweitligafußballer eine Spitzenpartie gewonnen, 2:1 im heimischen Ronhof gegen Holstein Kiel. Und während Trainer Alexander Zorniger nach jenem Erfolg den Ball betont flach gehalten hatte ("was mich beruhigt, sind die 15 Punkte, die wir vor dem Relegationsplatz liegen"), wirkte er nach der 2:3 (1:2)-Niederlage am Samstag im nächsten Kracherspiel bei Tabellenführer FC St. Pauli gar nicht mehr wie einer, der in der Tabelle nur nach hinten schaut. Das Ergebnis sei "aufgrund der ersten Halbzeit verdient, aufgrund der zweiten Halbzeit nicht", sagte er in der Pressekonferenz mit finsterer Miene, gratulierte dem Gegner fast schon trotzig zum Aufstieg ("St. Pauli ist eine tolle Mannschaft, sie werden wahrscheinlich zu Recht aufsteigen") und haderte insbesondere mit der Schlussphase, in der sein Team einen Punktgewinn verdaddelt hatte: "Nach dem 2:2 musst du konsequent bleiben, das haben wir nicht gemacht. Und dann ist es scheißegal, ob es verdient ist. Im Fußball gibt es keine B-Note."