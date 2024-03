Wenn es eine Instanz gibt, die im Fußball ausgleichende Gerechtigkeit sicherstellt, dann hat sie am Samstag nicht nach Wolfsburg geschaut. In Wolfsburg muss ein krisenerprobter Fußballtrainer bereits länger um sein Anstellungsverhältnis bangen, aber in diesem Spiel gegen den FC Augsburg hat sein Team zunächst alles richtig gemacht: Der VfL hat einen schicken Fußball gespielt, der im direkten Vergleich mit den meisten Vorgänger-Auftritten noch mal deutlich schicker aussah; es wurde flott nach vorn kombiniert und die Formkurven einiger Spieler stiegen in Höhen, in die sie es in dieser Saison nur selten geschafft haben. Sogar Aufwand und Ertrag standen in einem anständigen Verhältnis zueinander, weil der Angreifer Patrick Wimmer in der neunten Minute mit einem sehenswerten Drehschuss zur Führung traf.

Ja, das hatte wirklich nach jener kollektiven Reaktion ausgesehen, die der in der Kritik befindliche Fußballtrainer seit Wochen schon angekündigt hatte. Doch dann musste Niko Kovac dabei zusehen, wie der Torschütze Wimmer kurz vor der Pause in Richtung des eigenen Tores dribbelte, wie er den Ball vertändelte und daraufhin seinen davongelaufenen Gegenspieler ungelenk vor dem Strafraum zu Boden zog.

Wimmer hatte wenigstens Glück im Unglück, denn er war ja noch in Rufweite des pfeilschnellen Verteidigers Maxence Lacroix, der die Situation gewiss noch bereinigt hätte. Also: Keine Notbremse, sondern taktisches Foul und somit gelbe Karte - das dürften jedenfalls alle in der Wolfsburger Arena gedacht haben. Die Person jedoch, deren Meinung bei solchen Fragen zählt, sah das anders. Der Schiedsrichter Timo Gerach griff an die hintere Hosentasche und zeigte Wimmer die rote Karte, die - auch da waren sich alle im Stadion sicher - in Zeiten der Zweitkorrekturen aus dem Videokeller nur ein paar Sekündchen rechtskräftig sein würde.

Doch Gerach schaute sich die Szene nicht am Bildschirm an, sondern vertraute auf den Videoverantwortlichen Felix Brych, der offenkundig keine Einwände hatte. Es blieb bei Rot für Wimmer. Und als wäre das nicht genug für einen Trainer, der seit Wochen um seinen Job kämpft, hatte das Spiel eine weitere hundsgemeine Pointe zu bieten: Der folgende Freistoß landete nur deshalb im Wolfsburger Tor, weil er vom VfL-Mittelfeldmann Maximilian Arnold abgefälscht wurde. Die Augsburger schafften den 1:1-Ausgleich und wussten selber nicht wieso. Und am Ende verloren die dezimierten Wolfsburger dieses Spiel noch mit 1:3.

Kovac kam mit Titelambitionen nach Wolfsburg, jetzt heißt es Abstiegskampf

Es hätte in dieser Saison einige legitime Zeitpunkte gegeben, in denen sich die Wolfsburger von Kovac hätten trennen können, nun müssen sie sich fragen: Kann man einen Coach entlassen, der sein berufliches Entscheidungsspiel mutmaßlich nur wegen eines Kapitalaussetzers des zuständigen Schiedsrichterkollektivs verloren hat?

Kovac hat in dieser Saison häufig auf das fehlende "Quäntchen Glück" verwiesen und er hat das auch bei der Pressekonferenz Samstag wieder getan. "Isoliert betrachtet", hatte VfL-Sportchef Marcel Schäfer zuvor in der Interviewzone festgestellt, sei das Spiel "wie verflucht" gewesen. Es gibt aber auch einen Gesamtkontext, in dem dieser Nachmittag steht: Elf Partien sind die Wolfsburger nun schon sieglos, die Abstiegsrelegation ist nur noch sechs Punkte entfernt, mit 25 Punkten aus 26 Spielen hat der Werksklub die schwächste Bilanz seiner Bundesliga-Geschichte zu diesem Zeitpunkt vorzuweisen. Und nach Schlusspfiff wurde den Spielern von den Fans auch noch hämisch applaudiert. Eine nicht gerade vorzeigenswerte Bilanz für einen Trainer, der 2022 mit selbst formulierten Titelambitionen an einem Standort anfing, an dem es vielleicht an Begeisterung fehlt, aber dank der Finanzkraft eines örtlichen Autobauers bestimmt nicht an begabten Fußballern.

Detailansicht öffnen Da waren's nur noch Zehn: Schiedsrichter Timo Gerach zeigt Wolfsburgs Patrick Wimmer die Rote Karte. (Foto: Cathrin Mueller/Getty Images)

"Diese Jungs", sagte Kovac und unterbrach sich selbst: "Meine Jungs haben immer sehr, sehr ordentlich gespielt. Sie leben." Was in diesem Moment ein wenig pathetisch klang, stand genauso in einem größeren Kontext wie das soeben geendete Fußballspiel: Die Wolfsburger haben in dieser Saison nie den Eindruck gemacht, als würden sie gegen ihren Trainer spielen, obwohl Kovac mit Dauerrotationen womöglich jede Hierarchie aus diesem Team herausgecoacht hat. Sie haben stets Anstand bewiesen und eigentlich immer gezeigt, worauf an Fußball-Stammtischen besondere Priorität gelegt wird: Einsatz- und Laufbereitschaft, Willen, mitunter auch mal Leidenschaft. Kovacs Gegen-den-Ball-Fußball fehlt es aber stets an Variantenreichtum, wenn der Gegner artverwandte Methoden einsetzt. Und auch das Wichtigste im Fußball, die Ergebnisse, bleiben nun schon ein ganzes Weilchen aus.

Kovac erinnert an sein Arbeitsethos, VfL-Sportchef Schäfer will die Trainerfrage "intern besprechen"

Kovac sagte, er komme sich "selbst blöd vor", weil er jede Woche aufs Neue erzähle, dass sein Team mindestens ebenbürtig war und dann doch wieder mit Nichts dastehe. Aber das sei nun mal "die Wahrheit". Überhaupt hielt Kovac im Wolfsburger Pressesaal eine leidenschaftliche Selbstverteidigungsrede, die vielleicht auch ein bisschen der Selbstvergewisserung diente: Kovac, geboren in Berlin-Wedding, sagte, er habe sein ganzes Leben lang keinen "goldenen Löffel" in der Hand gehabt und sich durch "harte Arbeit" nach oben gekämpft; der Begriff "Aufgeben" komme deshalb in seinem Wortschatz nicht vor. Nicht umsonst, sagte Kovac, bedeute sein Nachname übersetzt "Hufschmied". Daran hat der Kroate nicht zum ersten Mal erinnert. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass er es zum letzten Mal als Trainer des VfL Wolfsburg getan hat.

Der VfL-Sportchef Schäfer hat sich wochenlang so schützend vor seinen Trainer gestellt, wie sich ein Trainer das nicht besser wünschen kann. Seit Samstag befinden sich die Wolfsburger aber im Abstiegskampf. Und weil das so ist, sagte Schäfer, müsse man die Trainerfrage erstmal "intern besprechen" und dann "eine Entscheidung" treffen. Eine Entscheidung, die dann maßgeblich von einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters Timo Gerach beeinflusst worden sein könnte.