Von Barbara Klimke, London

Sobald der letzte Ball den Rasen berührt, macht sich in einem Arbeitsraum des All England Clubs der Silberschmied ans Werk. In die schwere Schale, die seit 1886 als Preis im ältesten Tenniswettbewerb dient, wird ein weiterer Name eingraviert. Und als der Teppich auf dem Rasen ausgerollt war und Prinzessin Kate in ihrer Rolle als Schirmherrin des Clubs die Trophäe aushändigte, hatten die Championships eine neue Siegerin - ungesetzt und unerwartet: Marketa Vondrousova.

Die 24-jährige Tschechin aus Sokolov, nur Nummer 42 der Weltrangliste, besiegte mit großer Ruhe und Übersicht die Favoritin des Publikums, die Tunesierin Ons Jabeur 6:4 und 6:4. Den einzigen unkontrollierten Augenblick in diesem nur 80 Minuten langen, von vielen Fehlern geprägten spektakulären Finale gestattete sie sich, als sie sich nach dem Matchball ins Gras fallen ließ. Dann kniete sie auf dem Rasen, als müsse sie einen Moment Einkehr halten, um zu begreifen, dass sie zwölf Monate nach ihrer dritten Operation am Handgelenk nun diese Schale, die Venus Rosewater Dish, in Empfang nehmen durfte.

"Ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert ist. Ich hatte vor einem Jahr noch einen Gipsverband", sagte sie in ihrer Rede ans Publikum. Ihr Mann, ein IT-Spezialist, war zum Finale aus Prag angereist, ebenso die Schwestern, auch Jan Kodes, tschechischer Wimbledonsieger von 1973, saß in ihrer Box. Vondrousova erinnerte daran, wie sie zu kleinen Turnieren tingeln musste, um sich wieder Matchpraxis zu erspielen. Auch die Organisatoren im All England Club hatte sie kaum auf der Rechnung - und auch nicht auf der Setzliste; so ist sie nun die erste ungesetzte Gewinnerin des Turniers. "Tennis ist verrückt", sagte sie.

Ihre Gegnerin, Ons Jabeur, 28, stand weinend daneben. Zum zweiten Mal nacheinander hat sie ein Wimbledonfinale verloren, und wie im Vorjahr, als sie sich der Kasachin Elena Rybakina geschlagen geben musste, unterliefen der Weltranglistensechsten uncharakteristisch viele Fehler auf dem Centre Court. "Dies ist der schmerzhafteste Punkt meiner Karriere", sagte sie, als sie sich die Tränen aus den Augen wischte, und fügte mit einem Anflug von Selbstironie hinzu: "Ich werde hässlich aussehen auf den Fotos." Der aufmunternde Applaus der Zuschauer könnte sie so wenig trösten wie Kate, die Prinzessin von Wales, die eine Hand auf ihre Schulter legte. Marketa Vondrousova versuchte es ebenfalls: "Du bist so eine Inspiration für uns alle", sagte sie an die Kollegin gerichtet, "und eines Tages wirst du hier gewinnen."

Detailansicht öffnen Royale Aufmunterung: Ons Jabeur (links) erhält Zuspruch von Kate, der Prinzessin von Wales. (Foto: Dylan Martinez/Reuters)

Ons Jabeurs Hoffnung war, dass ihr Name als erster einer Athletin aus Tunesien, aus dem arabischen Raum, aus Afrika auf der Venus- Rosewater-Schale verewigt wird. Er hat sich wieder nicht erfüllt. Sie hat oft darüber gesprochen, dass sie mit ihrem Spiel, ihren Erfolgen, ihrem weltweiten Erfolg ein Vorbild und eine Inspiration sein will - nicht nur für tennisspielende Kinder, sondern auch für die Frauen in der Welt. Drei Grand-Slam-Finals, die US Open 2022 eingeschlossen, hat sie nun verloren. John McEnroe, ein ausgezeichneter Kenner der Tennispsyche, vermutete im britischen Sender BBC, dass sich Jabeur zu viele Erwartungen aufbürdet - und die Erwartungen eines ganzen Kontinents sind für eine 1,67 Meter große Person dann wohl doch zu viel.

Zu Beginn des Finals hatte sich Jabeur einen kleinen Startvorteil erspielt. Sie kannte ja die Arena in dieser Finalstimmung aus dem Vorjahr: den bis unters Dach gefüllten, den 15 000 Menschen fassenden Centre Court, der am Samstag wegen Unwetterwarnung geschlossen war; die Spannung in der Luft; das Wispern auf den Rängen, das von einer Sekunde zur nächsten Sekunde in absolute Stille abfällt.

Jabeur sicherte sich die ersten beide Punkte. Doch ihr Aufschlag war nicht gut an diesem Tag; sie verlor direkt im Anschluss ihr Serve-Spiel - und dann die Kontrolle über dieses weitgehend zerfahrene Tennismatch, in dem es insgesamt zehn Service-Breaks in 17 Spielen gab.

Detailansicht öffnen So nah nebeneinander und doch ganz unterschiedliche Gefühlswelten: Marketa Vondrousova (links) strahlt, Ons Jabeur lächelt traurig. (Foto: Andrew Baker/AP)

Vondrousova, die 2019 in Paris auch schon ein Grand-Slam-Finale verloren hatte, behielt die Nerven, zirkelte die Bälle in atemberaubenden Winkeln aufs Feld und gewann fünf Punkte nacheinander. Erst beim 1:1 im zweiten Satz konnte Jabeur ihr wieder den Aufschlag abnehmen. Doch sie demonstrierte zu selten ihr Können, 31 unerzwungene Fehler in einem Grand-Slam-Finale waren eine zu hohe Hypothek.

Marketa Vodrousova, die unverhoffte Siegerin, beendete das größte Match ihrer bisherigen Karriere mit einem Rückhand-Volley. Und Ons Jabeur, die große Verliererin, versprach unter Tränen, die kleine Siegerschale der Unterlegenen im Arm: "Ich werde nicht aufgeben, ich werde stärker zurückkommen und gewinnen."