Glatt und glatter: Die Halbfinals der Männer halten nicht das, was sie versprachen. Aber so sparen sich Novak Djokovic und Carlos Alcaraz - die derzeit besten Spieler auf der Tour - ihre Kräfte für das Traumfinale.

Von Barbara Klimke, London

Am Freitagnachmittag hat Novak Djokovic seinen 102. Sieg in Wimbledon unter Dach und Fach gebracht. Er schlug im Halbfinale nicht nur Jannik Sinner aus Italien, sondern tilgte nebenbei die herkömmliche Vorstellung von Alter. 14 Jahre und 76 Tage jünger ist Sinner, was Djokovic, 36, nicht daran hinderte, den Gegner in drei Sätzen 6:3, 6:4 und 7:6 (4) aus dem Turnier zu verabschieden. "Ich sehe Alter nicht als eine Hürde an. 36 ist das neue 26", erklärte er danach zum großen Amüsement des Publikums. Und indem er Sinner als einen der besten jungen Profis der Welt lobte, als einen der Anführer der Tennisavantgarde, fügte er, hintersinnig lächelnd, hinzu: "Ich finde es wunderbar, Teil dieser neuen Generation zu sein."

Im jugendlichen Alter von 36 Jahren hat sich Djokovic in eine ausgezeichnete Position gebracht, am Sonntag eine weitere Championship Trophy von Wimbledon zu erobern. Es wäre seine achte. Er würde mit Roger Federer, dem Schweizer Ruheständler, gleichziehen. Bisher liegt er in diesem Ranking auf Platz zwei, den er mit einem Sportkameraden des 19. Jahrhunderts, William Renshaw (1881-1886, 1889), und einem des ausgehenden 20. Jahrhunderts, Pete Sampras (1993-1995, 1997-2000), teilt. Was die Gesamtheit der Trophäen aller vier Grand-Slam-Wettkämpfe angeht, nämlich 23, hat er alle Männer, die je zu einem Racket griffen, ob aus Holz oder Hightech, vor einem Monat bei den French Open überholt.

Allerdings war Djokovic der Erste, der zugab, dass das nackte Resultat des Halbfinals hinwegtäuschen kann über die Intensität der Begegnung. Sinner, der hochveranlagte Südtiroler, machte mehr Punkte am Netz, schlug mehr Winner und leistete sich nur unwesentlich mehr Fehler als der serbische Maestro - allerdings immer zum falschen Zeitpunkt.

Djokovic macht die wichtigen Punkte, sagt Sinner - er selber nicht

Sechs Breakbälle erarbeitete er sich insgesamt, davon zwei sofort im ersten Spiel, zwei im dritten Durchgang, die ihm den Satzgewinn eintragen hätten; er versemmelte sie alle. Es sei der Umgang von Djokovic mit den Momenten der größten Not, der über den Verlauf des Matches entschied, folgerte Sinner: In der Gesamtschau sei seine eigene Leistung jedoch besser gewesen als im Vorjahr an gleicher Stelle, als er sich trotz einer Zweisatzführung noch in eine Fünfsatzniederlage hatte fügen müssen.

Detailansicht öffnen Buhu! Novak Djokovic hat bessere Laune, als es das Foto vermuten lässt. Er antwortet aus provozierendes Buhen mancher Zuschauer, die den Serben zu dominant fanden. (Foto: Colorsport/Imago)

Interessant war dieses Wimbledon-Match an einem regnerischen, kalten Tag unter geschlossenem Dach vor allem aus akustischer Sicht. Denn Djokovic wurde im zweiten Satz, beim Stand von 6:3, 2:1, ein Punkt wegen Brüllens aberkannt. Der Schrei, mit dem Djokovic einen Schlag untermalte, sei zu spät und laut erfolgt, entschied der Referee, Richard Haigh - somit liege ein Regelverstoß vor: nämlich Behinderung des Gegners. Mit dem Gebrüll, so ließ sich das verstehen, wurde die Konzentration auf den Schlag gestört.

Detailansicht öffnen Da hat aber jemand Spaß: Carlos Alcaraz verlässt den Centre Court von Wimbledon - am Sonntag wird er zum Traumfinale zurückerwartet. (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Djokovic diskutierte kurz mit dem gestrengen Herrn Haigh aus Yorkshire, dann akzeptierte er das Verdikt. "Das ist mir das erste Mal passiert", erläuterte er den 15 000 Zuschauen, als er später am Mikrofon stand: "Ich bin normalerweise nicht für ausgedehntes Grunzen bekannt. Vielleicht war's ein Echo vom Dach."

Soweit die Scherze. Am Sonntag wird nun einem einschüchternden Kontrahenten gegenüber stehen: dem spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. Im zweiten Männer-Halbfinale des Turniers fegte der 20-Jährige seinen russischen Kontrahenten Daniil Medwedew, immerhin den US-Open-Sieger von 2021, vom Platz, 6:3, 6:3, 6:3. Er brachte dafür nur 1:50 Stunden.

"I will fight", kündigt Alcaraz unter dem Jubel der Zuschauer für das Endspiel an

In den ersten beiden Sätzen fand Medwedew kaum ein Gegenmittel für Alcaraz phänomenale Schläge. Der Spanier, der im vergangenen Jahr in Wimbledon noch Mühe hatte, auf dem Belag in den Tritt zu kommen, ist in diesen Wochen auf Rasen, einschließlich des Turniers im Queen's Club, nun seit zehn Matches ungeschlagen. Erst im dritten Durchgang stemmte sich Medwedew erkennbar gegen die drohende Niederlage. Ihm gelangen auch zwei Breaks - dem Spanier allerdings drei. Der Russe wirkte zunehmend resigniert.

Alcaraz will die Herausforderung nun annehmen gegen Djokovic, den serbischen Dauersieger: "I will fight", kündigte er unter dem Jubel der Zuschauer an. Als sie einander vor wenigen Wochen in Paris duellierten, litt der spanische Epigone unter Krämpfen, aus Nervosität und Anspannung, wie er später zugab. Jetzt ist er der Letzte, der zwischen Djokovic und dem achten Goldpokal steht. Ein weiteres Generationenduell, könnte man meinen. Aber Djokovic kennt ja kein Alter.

Die Wimbledon-Endspiele von Novak Djokovic

2011 gg. Rafael Nadal 6:4, 6:1, 1:6, 6:3

2013 gg. Andy Murray 4:6, 5:7, 4:6

2014 gg. Roger Federer 6:7 (7), 6:4, 7:6 (4), 5:7, 6:4

2015 gg. Roger Federer 7:6 (1), 6:7 (10), 6:4, 6:3

2018 gg. Kevin Anderson 6:2, 6:2, 7:6 (3)

2019 gg. Roger Federer 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3)

2021 gg. Matteo Berrettini 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:3

2022 gg. Nick Kyrgios 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3)