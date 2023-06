Von Jonas Beckenkamp, Ulrich Hartmann und Christof Kneer

Der deutsche Fußball befindet sich in einer verzwickten Lage, das gilt nicht nur für die A-Nationalmannschaft, sondern dieser Tage auch für den Nachwuchs des DFB. Die U21 hat sich bei der Europameisterschaft in Georgien in eine problematische Lage gebracht: ein 1:1 gegen Israel, gefolgt von einem 1:2 gegen Tschechien, jetzt sind die Chancen aufs Weiterkommen minimal. Damit schwinden auch die deutschen Olympia-Chancen und es deutet sich an, dass die Zukunft des Nationalteams noch schwieriger werden könnte.

In der Gegenwart gibt es also einiges zu besprechen und deshalb stellt Moderator Jonas Beckenkamp bei "Und nun zum Sport" diese Woche die Frage: Wie kam es im DFB zu den aktuellen Problemen mit der Ausbildung? Antworten beim Blick auf die deutschen Junioren und ihre Historie liefern diesmal die Fußball-Experten Christof Kneer und Uli Hartmann.

