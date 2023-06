Von Ulrich Hartmann

Rudi Völler war eigentlich nach Batumi geflogen, um sich ein wenig zu erholen. Von seinem Aufenthalt in der georgischen Hafenstadt am Schwarzen Meer hatte sich der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes DFB erhofft, dass ihn die U21-Nationalmannschaft ein bisschen von der Krise der A-Nationalmannschaft ablenkt, begeisternde Auftritte der ältesten DFB-Nachwuchs-Auswahl bei der Europameisterschaft in Georgien hätten von therapeutischer Bedeutung sein können. Doch daraus wurde nichts. Die U21 macht es dieser Tage ein bisschen zu sehr ihrem Vorbild nach.

Das EM-Viertelfinale ist nach einer 1:2-Niederlage gegen Tschechien im zweiten Gruppenspiel jedenfalls ganz weit weg und erst recht das erhoffte Ticket zu den Olympischen Spielen. Erstmals seit zehn Jahren droht eine deutsche U21 bei einer EM bereits in der Vorrunde zu scheitern. Am Mittwoch müsste die Mannschaft die bereits als Gruppensieger feststehenden Engländer schlagen, gleichzeitig müsste Tschechien gegen Israel verlieren. Nur dann, und nur, wenn die Israelis nicht deutlich höher gewinnen als Deutschland, könnte das Team des Nationaltrainers Antonio Di Salvo noch das Viertelfinale erreichen. Aber das sind so viele Wenns, dass die Chancen minimal sind.

Nach dem bereits enttäuschenden 1:1 im ersten Spiel gegen Israel kassierte die deutsche Mannschaft gegen Tschechien eine noch enttäuschendere Pleite. Wie bereits in der ersten Partie lief man einem 0:1-Rückstand (30.) hinterher. Nach deutlicher Verbesserung gelang dem Hoffenheimer Angelo Stiller in der zweiten Halbzeit der 1:1-Ausgleich (70.), doch als sogar der Siegtreffer noch möglich zu sein schien, fälschte der Schalker Henning Matriciani in der 87. Minute einen tschechischen Schuss zum 1:2-Endstand ins eigene Tor ab. "Das Spiel war eine Fortsetzung des Israel-Spiels", sagte Kapitän Yann Aurel Bisseck und beklagte mit "fehlendem Spielglück" vor allem die mangelnde Chancenverwertung.

Es ist zehn Jahre her, dass sich eine deutsche U21 bei einer EM so erfolglos präsentierte wie jetzt. 2013 schied unter dem Nationaltrainer Rainer Adrion eine Mannschaft mit Spielern wie Bernd Leno, Matthias Ginter, Sebastian Rode, Sebastian Rudy und Pierre-Michel Lasogga bereits in der Gruppenphase aus. Für Adrion blieb es das einzige EM-Turnier. Zwei Jahre später führte Horst Hrubesch eine U21 ins Halbfinale und Stefan Kuntz anschließend drei Mal nacheinander ins Endspiel, 2017 und 2021 sogar zum Titel. Als Kuntz im Herbst 2021 türkischer Nationaltrainer wurde, übernahm die U21 sein Co-Trainer Antonio Di Salvo. Dessen erste EM als Cheftrainer droht nun zum Rückschlag zu werden. Di Salvos Vertrag ist allerdings schon vor dieser EM bis 2025 verlängert worden.

Viele Nationalspieler haben noch keine Stammplätze in ihren Klubs

Der U21-Trainer hatte mit den Spielern Jonathan Burkardt, Ansgar Knauff, Felix Nmecha, Armel Bella-Kotchap, Patrick Osterhage, Jan Thielmann und Jordan Beyer schon vor EM-Beginn relevante Ausfälle zu beklagen. Gegen Tschechien nun konnte auch noch Youssoufa Moukoko wegen muskulärer Probleme nicht mitspielen, und in der 84. Minute musste Torschütze Stiller wegen Oberschenkelzwickens hinaus. Viele der verbliebenen deutschen EM-Spieler haben in ihren Klubs in der soeben abgeschlossenen Saison wenig Einsatzzeit bekommen. Der U21 fehlte von EM-Beginn an ein gewisser Rhythmus, sie lag in den beiden Spielen nicht ein einziges Mal in Führung und entwickelte in der Offensive viel zu wenig Durchschlagskraft.

Nun ist überall zu lesen, mit Deutschland stehe der Titelverteidiger der U21-EM vor dem Vorrunden-Aus. Aber das stimmt so natürlich nicht. Von den Spielern, die 2021 in Ljubljana unter dem Trainer Kuntz den Titel gewonnen haben, ist nur noch Josha Vagnoman dabei, ansonsten ist dies ein komplett neuer Kader. Jede U21-EM zeigt den Stand des deutschen Nachwuchses, und so ist es vielleicht auch kein Zufall, dass einige dieser jungen Nationalspieler in ihren Klubs noch keinen Stammplatz erkämpfen konnten.

Drei Mal in Serie erreichte eine deutsche U21 bei der EM zuletzt das Finale, es wäre also kein Drama, sollte es diesmal nicht über die Vorrunde hinausgehen. Schade für die jungen Fußballer wäre freilich, wenn sie Olympia verpassen sollten. Die Spiele wären ein Meilenstein in jeder einzelnen Karriere, aber dazu müssten sie bei der EM noch das Halbfinale erreichen. Und dazu bräuchte es jetzt ein Wunder.