Mainz, Dortmund, Paris, Chelsea: Thomas Tuchel präsentiert sich in München als erfahrener Trainer, der genau weiß, was er tut. Für Erstaunen sorgt, wie kritisch die Klubbosse über Vorgänger Julian Nagelsmann sprechen.

Von Christof Kneer

Am Ende ging es noch um Anthony Barry. Es wurde nun nochmal interessant, obwohl oder gerade weil noch nie jemand von diesem Menschen gehört hatte. Vor Pressekonferenzen dieser Größenordnung wird gerne geworded, wie das in der Fachsprache heißt, am Ende kommen dann Aussagen dabei heraus, die man spätestens ab dem dritten Vorkommen auswendig mitsprechen kann. Die Konstellation zwischen dem Trainer Julian Nagelsmann und der Mannschaft habe nicht mehr gepasst, das hat Hasan Salihamidzic, der Sportvorstand des FC Bayern, am Samstagnachmittag so oft gesagt, dass man sich und ihm zur Überblendung irgendwann ein "pieps" gewünscht hätte.