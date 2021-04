Von Sven Haist, London

In der sehr langen, sogar bis ins Jahr 1872 zurückreichenden Geschichte des Football Association Challenge Cup haben erst acht Länder den jeweils siegreichen Vereinstrainer gestellt. Als erster nicht aus dem Vereinigten Königreich stammender Coach gewann der Niederländer Ruud Gullit mit dem FC Chelsea vor 24 Jahren den ältesten Klubwettbewerb der Welt.

Auf ihn folgten Kollegen aus Frankreich, Italien, Spanien und Portugal, nachdem zuvor nahezu ausschließlich englische und schottische Trainer den Gewinn des prestigeträchtigen Pokals unter sich ausmachten. Lediglich Terry Neill aus Nordirland gelang es mit dem FC Arsenal 1979, die Dominanz einmal zu durchbrechen. Diesem kleinen Kreis an Nationen könnte am Saisonende auch erstmals Deutschland angehören, wenn sich Thomas Tuchel mit Chelsea zu seinem Einstand die Trophäe sichert.

Tuchels Chelsea agiert erstaunlich souverän gegen City

Durch das erstaunlich souveräne 1:0 über Manchester City am Samstagabend hat Chelsea wieder mal das Finale im FA Cup erreicht, bereits zum vierten Mal in fünf Jahren. Erfolgreich war der Klub dabei einzig gegen Manchester United 2018; die anderen Endspielteilnahmen 2017 und 2020 gingen jeweils im Duell mit Stadtrivale Arsenal verloren. Diesmal wird Chelsea als klarer Favorit antreten, entweder trifft der Klub in Wembley am 15. Mai auf Leicester oder das von Ralph Hasenhüttl trainierte Southampton. Er sei "sehr, sehr stolz" auf die Leistung des Teams, erklärte Tuchel.

Die Chance auf den Pokalsieg ist für Tuchel der Lohn seines bemerkenswerten Kickstarts in London. Die BBC sieht in ihm aktuell den "Main Man": den Hauptdarsteller. Der Trainerwechsel im Januar nach der Beurlaubung des Vereinsidols Frank Lampard sowie das Weiterkommen im FA Cup und in der Champions League (im Halbfinale geht es gegen Real Madrid) weisen signifikante Parallelen mit der Saison 2011/2012 auf. Damals setzte Klubchef Roman Abramowitsch im März den hoch gehandelten Trainer André Villas-Boas vor die Tür - und verpflichtete den Italiener Roberto Di Matteo, der den Verein direkt zum Sieg in beiden Pokalwettbewerben führte.

Während der Aufholjagd in der Premier League, bei der Chelsea mit einem Sieg über Brighton am Dienstag erstmals seit dem 11. Spieltag vorübergehend auf den dritten Platz vorpreschen könnte, gelangen Tuchel Erfolge gegen alle seine berühmten Kollegen. Nacheinander gewann er die Vergleiche gegen José Mourinho (Tottenham), Jürgen Klopp (Liverpool) und Carlo Ancelotti (Everton) - und feierte nun auch noch seinen Premierensieg über Pep Guardiola. In fünf Anläufen reichte es für Tuchel bis dato mit seinen früheren Klubs Mainz und Dortmund jeweils gegen Guardiolas FC Bayern nur zu einem Remis; unter anderem musste er sich mit dem BVB im Pokalfinale 2016 im Elfmeterschießen geschlagen geben.

In der Auseinandersetzung mit City attestierte ihm das Massenblatt Sun jetzt in Anbetracht seines Namens einen "golden Tuch": ein goldenes Händchen. Bei der Auswahl der richtigen Spieltaktik kopierte Tuchel sein erfolgreiches Vorgehen aus dem Spiel in Liverpool. In Erwartung einer kaum zurückweichenden City-Abwehr bot er den rasend schnellen deutschen Nationalspieler Timo Werner als Spitze auf, flankiert von den formidablen Zulieferern Mason Mount und Hakim Ziyech. Das Ergebnis war ein High-End-Angriff zum Siegtor, der in jedes Nachschlagewerk gehört: sechs Stationen, neun Ballkontakte, einmal längs übers Spielfeld.

Die Ballzirkulation in der eigenen Hälfte (Silva, Chilwell, Jorginho) lockte City aus der Verteidigung, den daraus entstandenen Freiraum in der gegnerischen Hälfte wiederum nutzten Mount, Vorlagengeber Werner und Torschütze Ziyech (55.). Der Guardian lobte, Chelsea habe das Tempo von Werner wie "einen Degen" verwendet. Mit zehn Treffern und neun Assists hat der auf der Insel häufig kritisierte Werner die meisten Torbeteiligungen im Team, wartet allerdings auch seit Mitte Februar auf ein eigenes Tor. Zuletzt nahm ihn Tuchel aus der Anfangself, um ihn nun wieder zu berufen - und das mit einer Treffsicherheit, als hätte er die Partie gegen City vorher schon mal gespielt.

Tuchels gelungenes Personalmanagement trieb Guardiola in die Enge, der sich für 27 Änderungen der Startmannschaft in vier Partien rechtfertigen musste, darunter acht Wechsel im Vergleich zum Viertelfinalsieg am Mittwoch in der Champions League. Der Vorwurf: Guardiola würde den traditionsreichen FA Cup nicht respektieren. "Glauben Sie, dass wir dem Spiel keine Aufmerksamkeit geschenkt haben?", echauffierte er sich. Ein "schlechtes Argument" sei das, schimpfte Guardiola: "Sagen Sie sowas nicht nach dem Spiel, nur weil wir verloren haben, sondern vorher. Sagen Sie lieber, dass wir schlecht gespielt haben!"

Aufgrund der eng getakteten Saison musste City in bislang 24 Wochen 51 Pflichtspiele bestreiten, quasi jeden dritten Tag ein Spiel. Bloß nach Weihnachten hatte das Team einmal sieben Tage frei - wegen einer Corona-Quarantäne. Als noch größeres Ärgernis für Guardiola könnte sich die verletzungsbedingte Auswechslung von Kevin De Bruyne erweisen, der über Schmerzen im rechten Sprunggelenk klagte.

Es sehe "nicht gut" aus, teilte Guardiola kurz mit. Eine Diagnose wird am Sonntag erwartet. Vor dem Europapokal-Halbfinale in Paris in anderthalb Wochen bekommt es der Tabellenführer der Premier League mit Aston Villa (Mittwoch) zu tun und danach mit Tottenham im Finale des League Cup (Sonntag).

Durch das Aus im FA Cup hat sich für City die Spielerei erledigt, einen in England nie da gewesenen "clean sweep" hinzulegen, einen Durchmarsch mit vier Ttiteln in einer Saison. Die Times schrieb dazu erbarmungslos: "Kein Quadrupel, keine Chance auf Geschichte." Die könnte jetzt Thomas Tuchel schreiben.