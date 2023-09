Von Jürgen Schmieder, New York

Sie kennen wirklich keine Gnade bei den US Open. Da kann einer vier Stunden und 41 Minuten lange gespielt haben; bis halb zwei Uhr morgens, als das Thermometer noch immer 27 Grad anzeigte; bei schlechter Luft wegen eines Großbrandes in der Nähe der Tennisanlage. Da kann einer kurz vor dem Kollaps gestanden und danach noch mehr als zwei Stunden lang weitergespielt und irgendwie gewonnen haben. Alles egal: Wenn einer auf dem Platz gewesen ist, wird er danach zu Reportern geführt und soll erklären, was gerade passiert ist - und vielleicht ist die größte Leistung von Alexander Zverev an diesem Abend nicht der Erfolg gegen Jannik Sinner, sondern dass er danach tatsächlich noch ein paar gerade Sätze sagen konnte.

Da stand er vor der Umkleidekabine, Hände und Lippen zitterten vor Erschöpfung. "Ich war völlig fertig im vierten Satz ", sagte er, aber was hätte er denn machen sollen? Der andere war doch auch kaputt! Seit Mitte des dritten Satzes plagten Sinner Krämpfe und Kniebeschwerden, zwischen den Ballwechseln humpelte er bedenklich. Er hielt durch, so wie auch Zverev durchhielt, und natürlich mussten ältere Beobachter an den Thrilla in Manila, denken, jenen legendären Kampf zwischen Ali und Frazier von 1975.

Sinner und Zverev machten weiter, sie lieferten sich ein spielerisch durchwachsenes, jedoch dramatisches Duell - das im vierten Satz von einem Zuschauer gestört wurde, der es für eine gute Idee hielt, vor einem Aufschlag von Zverev "Deutschland über alles" zu brüllen, den Titel der ersten Strophe der deutschen Nationalhymne, die von den Nazis missbraucht wurde und seitdem nicht mehr verwendet wird. Der Mann wurde aus dem Stadion subtrahiert, Zverev sagte danach: "Ich mag es, wenn Fans mitgehen, die Stimmung war ja grandios - aber so was geht gar nicht."

Zverev hat das Alcaraz-Sinner-Duell im Viertelfinale verhindert

Er sagte was zum Schiedsrichter, der Störenfried musste gehen, weiter ging's. So schnell kann das gehen, ohne großes Gedöns. Tennis war interessant genug, und das, was mit Zverev da passierte. "Das ist einer der besten Momente meiner Karriere", sagte er danach: "Dafür lebe ich, genau das liebe ich: halb eins, volles Arthur Ashe Stadium. Besser geht es nicht. Ich darf wohl sagen: Ich bin zurück."

Ein Hinweis auf die schlimme Verletzung bei den French Open 2022 im Halbfinale gegen Rafael Nadal, nach der er monatelang pausieren musste - aber vielleicht muss man den Sieg gegen Sinner in einem noch größeren Zusammenhang betrachten.

Zverev, 26, hat in seiner Karriere einiges gewonnen, was es in dieser Sportart zu gewinnen gibt - so lange es über zwei Gewinnsätze ging: Olympia, zwei Mal die Weltmeisterschaft, fünf Masters-Turniere und zwölf weitere Veranstaltungen. Was fehlt: ein Grand-Slam-Turnier und ein Sieg gegen einen Spieler, der zum Zeitpunkt des Grand Slams zu den besten Fünf der Weltrangliste gehört. 0:11 war seine Bilanz gegen solche Top-Ten-Spieler - ehe er vor seiner Verletzung bei den French Open 2022 Carlos Alcaraz besiegte, damals die Nummer sechs der Welt. Seit seinem Comeback unterlag er Caspar Ruud bei den French Open im Frühjahr, wegen der verletzungsbedingten Aufgabe gegen Nadal lautete die Grand-Slam-Bilanz gegen Top-10-Spieler: 1:13.

Doch nun der Erfolg gegen Sinner, der sogar als Kandidat auf den Turniersieg gehandelt wurde. "Ich glaube, die Leute haben vor dem Turnier über zwei Duelle geredet: Alcaraz gegen Djokovic im Finale, und Alcaraz gegen Sinner davor im Viertelfinale", sagte Zverev. Die Lippen zitterten, als er das sagte, die Mundwinkel bewegten sich aber leicht nach oben. Es war ihm anzumerken, wie viel ihm das bedeutete, nicht nur spielerisch besser gewesen zu sein als Sinner, sondern auch das getan zu haben, was sie hier in New York "outlast" nennen. Es gibt keine akkurate Übersetzung, der Thrilla in Manila ist das beste Beispiel: Ali wollte aufgeben, stand aber auf für die letzte Runde - und sah, dass Frazier aufgab.

Ob er gegen Alcaraz gewinnen kann? Zverev sagt nur "ja"

Zverev war, obwohl er zu Beginn des vierten Satzes völlig platt war, am Ende der fittere und nervenstärkere Spieler. 15:30 hatte es geheißen beim letzten Aufschlagspiel: Es hatte vor ein paar Jahren mal eine Version von Zverev gegeben, die in diesem Moment zwei Doppelfehler serviert hätte. Die Version im Sommer 2023: Ass, fein herausgespielter Volley-Punkt, noch ein krachender Aufschlag. Er ist mit allem umgegangen, was dieser Abend für ihn bereit hielt.

Zverev darf nun, das ist das Hundsgemeine an den US Open, auch nicht wirklich feiern, sondern muss sich vorbereiten auf die nächste Partie in weniger als 48 Stunden. Zverev hat das Alcaraz-Sinner-Duell im Viertelfinale verhindert, das bedeutet freilich: Er muss selbst ran gegen Alcaraz, den Titelverteidiger und Weltranglistenersten und aufgrund der Leistungen bislang der eindeutige Favorit in dieser Partie.

Gut für Zverev: Er glaubt daran, dass ihm der erste Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier gegen einen Top-Five-Spieler gelingen kann (auf die Frage danach sagte er nur: "Ja!"). Nicht so gut für ihn: Wenn Alcaraz für eines bekannt ist, dann dafür, dass er mit Gegnern in etwa so gnädig umgeht wie die Organisatoren der US Open mit den Akteuren um zwei Uhr nachts nach einem Marathon-Match.