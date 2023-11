Peter Gojowczyk hat geschafft, wovon viele Tennistalente träumen: Der 34-Jährige war 17 Jahre lang Profi und nahm an allen großen Turnieren der ATP Tour sowie an allen vier Grand Slams teil. Auch im Davis Cup kam er zum Einsatz für das deutsche Männerteam. Im Juni 2018 erreichte er als 39. seinen höchsten Weltranglistenplatz. Zu seinen größten Erfolgen zählt sein Titelgewinn 2017 beim ATP-Turnier in Metz. Im folgenden Jahr stand er auch in Delray Beach und Genf im Finale. Gojowczyk, der in München lebt, beendete vor drei Wochen seine Karriere. Erstmals nimmt er sich Zeit für einen ausgiebigen Rückblick.

SZ: Herr Gojowczyk, wir sitzen hier in der Schumann's Bar, bekannt auch für einzigartige Bratkartoffeln. Sie gelten als exzellenter Koch: Wie gut sind denn Ihre Bratkartoffeln?

Peter Gojowczyk: Unwiderstehlich! Meine Freunde waren bisher immer sehr zufrieden. Ich würde sagen, die Schumann's-Bratkartoffeln kommen schon sehr nah an meine ran ... (lacht).

Wie entstand Ihre Leidenschaft zum Kochen?

Das begann früh. Ich habe mich dafür interessiert, als ich mit 18 auszog. Ich fand es spannend, sich selbst etwas zubereiten zu können. Ich koche heute immer noch leidenschaftlich und bereite die Gerichte frisch zu.

In welche Richtung?

In alle. Fleisch, Fisch, Dessert, Backen. Wir, meine Freundin und ich, gehen zwar auch gerne essen. Aber da ich ja viel unterwegs war, war ich auch froh, zu Hause zu sein. Durch das Kochen konnte ich abschalten. Mit der Zeit fing ich an, meine Gerichte auch nett zu präsentieren, das Auge isst immer mit. An Weihnachten werde ich wieder für meine Eltern, meine Schwester und Nichten etwas zubereiten. Da serviere ich sicher ein Vier- oder Fünf-Gänge-Menü. Vielleicht diesmal etwas mit Rinderbäckchen, mal sehen.

Zukünftig haben Sie ja mehr Zeit. Wie geht es Ihnen mit Ihrer Entscheidung?

Gut. Mir kamen im Juli das erste Mal Gedanken in diese Richtung. Meinem Körper ging es nicht hundertprozentig gut. Bei der Qualifikation der Australian Open im vergangenen Januar war ich bereits von Problemen mit dem Nacken geplagt. Das ganze Jahr war geprägt von Wehwehchen. Ich bin dann aus den Top 250 gerutscht, kam nicht mehr in die Qualifelder zu den Grand Slams in Paris und Wimbledon. Dann hatte ich gehofft, in der Halle besser abzuschneiden. Doch ich habe nach nur wenigen Spielen gemerkt, dass ich mich schnell kaputt fühlte. Ich hatte nicht das Volumen an Training, das ich für mein Spiel brauchte.

Wussten Sie, dass Sie beim Turnier in Metz, wo Sie 2017 Ihren ATP-Titel gewannen, den Abschied verkünden würden?

Ja, der Gedanke war da. Ich hatte wunderbare Erinnerungen an Metz. Als ich als Ersatzmann, als Alternate, ins Qualifeld nachrückte und es plötzlich hieß, jetzt müsse ich auf den Platz, wurde mir aber mulmig. Die Situation war emotional für mich. Tennis war immer mein Leben, 17 Jahre lang. Du hast alles dafür geopfert. Es fällt mir aktuell noch etwas schwer, darüber zu reden.

Detailansicht öffnen Sein größter Erfolg: 2017 stemmt Peter Gojowczyk beim ATP-Turnier in Metz den Siegerpokal, nach einem Finalsieg gegen den Franzosen Benoît Paire. (Foto: Mao/PanoramiC/Imago)

Wie spielt man das womöglich letzte Match seiner Karriere?

Ich traf auf den Franzosen Harold Mayot. Ich bin nachts vor dem Match angereist, weil ich so spät nachgerückt war. Meine Eltern kamen, meine Schwester, mein früherer Trainer aus Nürnberg, Kristoffer Schimpf. Ich wollte gewinnen und ging erst mal davon aus, dass ich vielleicht weiterkomme. Aber die Vorbereitung vor dem Match war tough. Ich war den Tränen nahe. Mir wurde die Tragweite dieses Turniers bewusst. Ich verlor in drei Sätzen.

Was ging Ihnen in diesem Moment durch den Kopf?

Ich spürte nach dem Matchball erst mal Erleichterung. Der Druck fiel ab. Ich sah meine ganze Karriere vor mir, angefangen damit, wie ich als Vierjähriger meinen ersten Schläger erhielt. Ich sah meine Highlights, ich sah, was ich alles geschafft habe. Darauf kann ich, denke ich, sehr stolz sein. Ich habe mehrmals gegen Roger Federer und Rafael Nadal gespielt. Solche Erinnerungen kann mir keiner nehmen. Ich dachte auch an den Davis Cup, wie ich in Nancy vor den tobenden französischen Zuschauern Jo-Wilfried Tsonga in fünf Sätzen besiegt hatte. In 4:28 Stunden. In dem Spiel ging ich mit Krämpfen zu Boden.

Sie galten früh als Talent, mit 16 hatten Sie Ihren ersten ATP-Punkt, doch Sie haben spät Ihre besten Ergebnisse erzielt, mit Ende zwanzig. Manche geben vorher auf. Sie nicht?

Im Leistungssport ist Durchhaltevermögen sicher mitentscheidend. Wenn ich an etwas glaube, bin ich sehr hartnäckig und geduldig. Mich bringt so schnell nichts aus der Fassung. Das sind Charaktereigenschaften, die man braucht, wenn man in diesem Sport erfolgreich sein möchte. Ich hatte aber auch immer ein tolles Umfeld, das mich motivierte und sagte: "Bleib dran!"

Das Erstaunliche ist, dass Sie trotz vieler toller Ergebnisse gar nicht so bekannt sind. Sie waren immer zurückgezogen, in sozialen Medien machen Sie fast nichts. Warum war das so?

Ich hatte nie großes Verlangen nach dieser Art von Aufmerksamkeit und wollte Privates und Berufliches stets trennen. Ich fühle mich wohl so. Andere sind eben anders.

Sie gehörtem einem Kreis an, der ein bisschen den Ruf der Outlaws genoss. Sie hätten wie andere Profikollegen im Leistungszentrum des Bayerischen Tennis-Verbandes in Oberhaching andocken können. Doch Sie bauten eine kleine Trainingsgruppe auf der Sport-Scheck-Anlage am Englischen Garten auf.

Detailansicht öffnen Gute Freunde, ähnlicher Spielstil: Matthias Bachinger (re.) und Peter Gojowczyk 2019 bei den BMW Open in München. (Foto: Roland Krivec/DeFodi/Imago)

Anfangs wurde ich schon verbandsmäßig unterstützt, aber ich hatte irgendwie eigene Vorstellungen. Vielleicht war ich auch stur (lächelt). Ich wollte mich selber durchbeißen und hatte meinen eigenen Kopf, vielleicht wollte ich deswegen nicht in die Tennis-Base Oberhaching. Lars Übel, der heute dort für das Profitennis verantwortlich ist, war damals beim Sport Scheck mein Trainer. Matthias Bachinger, Tim Pütz und Dominik Meffert waren auch dabei. Lars hatte mich in dieser Zeit weit nach vorne gebracht, er hat einen hohen Stellenwert in meiner Karriere. Das war ein schönes Team.

Sie haben es später noch mal mit der Tennis-Base versucht, aber irgendwie fanden Sie und dieser Ort nicht zusammen?

Nein, aber manchmal ist das so, dass man nicht zueinanderfindet. Das sag ich ohne jeden Vorwurf. Ich habe mit Alexander Satschko als Trainer bei Sport Scheck weitergemacht. Mit uns hat es auf persönlicher Ebene einfach immer harmoniert. Er war Doppelspieler und konnte dadurch mein Netzspiel optimieren. Mit seiner Kompetenz hat er mein Spiel schnell verstanden und ständig weiterentwickelt. Mit ihm habe ich mein Career High erlebt, als 39. der Weltrangliste.

Bei manchen Ihrer besten Turniere war nicht mal ein Trainer dabei. Auch als Sie 2021 bis ins Achtelfinale der US Open vorstießen und erst nach fünf Sätzen dem Spanier Carlos Alcaraz unterlagen, fehlte Satschko. Sie waren ganz alleine bei Ihrem besten Grand Slam!

In Metz, als ich den Titel holte, war ich übrigens auch alleine. Das hatte sich so ergeben, machte mir aber nichts aus. Vielleicht, weil ich schon immer selbständig war. Ich mochte es generell nicht besonders, nur gesagt zu bekommen, was man als Nächstes zu tun habe. Ich habe gerne selbst die Verantwortung getragen. Nichtsdestotrotz war mein Trainer natürlich sehr wichtig und im Hintergrund immer dabei und aktiv.

Detailansicht öffnen Sein legendärstes Match: 2014 besiegt Peter Gojowczyk beim Davis-Cup-Auswärtsspiel in Nancy den Favoriten Jo-Wilfried Tsonga nach viereinhalb Stunden. (Foto: Nicolas Bouvy/dpa)

Ihr Spiel hatte ebenfalls eine sehr eigene Note, Sie konnten mit Ihren flachen Schlägen Topspielern wehtun.

Ich meine, dass es sehr basic war. Flach übers Netz, früh den Ball nehmen, kurze Ausholbewegung, auch beim Return schnell draufgehen, den Gegnern die Zeit wegnehmen. Viele Gegner kannten nur den hohen Drall, den Spin, daher kamen manche nicht mit meiner Art zurecht. Und ich hoffe, dass es auch ganz gut anzusehen war.

Absolut. Woher rührte Ihr Spielstil?

Ich hatte in meiner Kindheit einen slowakischen Trainer, der sehr streng und genau gearbeitet hatte. Ich habe sozusagen eine harte Schule durchlaufen. Auch Matthias Bachinger, mit dem ich bis heute befreundet bin, wurde von ihm trainiert. Sicher ähneln wir uns deshalb auch etwas im Stil.

Fragt man sich im Rückblick: Was hätte ich erreichen können, wäre ich immer fit gewesen?

Diese Was-wäre-wenn-Frage stellt sich wahrscheinlich jeder Profi mal. Ich wurde kürzlich gefragt, ob ich mehr hätte erreichen können, wenn ich immer mit Trainer und Physio gereist wäre. Letztlich ist alles hypothetisch. Ich bin einfach dankbar, dass ich ein Leben als Profi erleben konnte, und sehe es eher so: Danke, Tennis!

Nicht viele haben gegen Federer und Nadal gespielt. Was bleibt Ihnen von diesen Duellen in Erinnerung?

Ich habe in Cincinnati erstmals gegen Federer gespielt. Ich war sehr nervös. Anfangs versuchte ich mich noch abzulenken und auf mich zu schauen. Und man rechnet sich auch eine Chance aus. Aber dann merkte ich schnell: Die Chance wird doch gering. Gerade Federer ist ein wahnsinnig intelligenter Spieler.

Detailansicht öffnen Früh schon ein unverwechselbarer Spielstil: Peter Gojowczyk 2009. (Foto: Toni Heigl)

Wie haben Sie das gespürt?

Vor unserem ersten Duell kannte er mein Spiel nicht, ich konnte ihn manchmal überraschen und verlor nur 4:6, 4:6. Später, in Basel, wusste er komplett, was ich nicht mag. Das Match war gefühlt schon vorbei, als ich den Platz betreten hatte. Federer machte selbst das Spiel schnell, variierte und tat das, was ich machen wollte: dem Gegner Zeit wegnehmen. Er ist als Person unglaublich, einfach ein netter Typ. Er lud mich auch einmal für drei Tage nach Zürich ein, um mit ihm zu trainieren. Er hat einen herrlichen Humor. In Basel kam er noch vor unserem Match zu mir und sagte: Gojo, ich ess noch schnell ein Stück Kuchen für unseren dritten Satz! Ich bekam eine Klatsche, 2:6, 1:6. Am Netz sagte ich zu ihm: Der Kuchen hat wohl geholfen, oder? (lacht)

Und Ihre Matches gegen Nadal?

Sein Spiel war für mich viel angenehmer, bei ihm hatte ich mehr Zeit und konnte die Bälle besser von oben nach unten drücken. Vor den Matches gegen diese beiden habe ich nicht gut geschlafen. Nadal war damals auch die Nummer eins der Welt. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich schlug mich aber gut und gewann einen Satz in Doha.

Was bleibt als negative Erinnerung an Ihre Karriere zurück?

Man verbringt viel Zeit alleine. Du reist, du wohnst in Hotels, und wenn du auf dem Platz stehst, musst du funktionieren. Dann musst du performen. Wenn man zum Beispiel drei Wochen in China ist, ist da schon sehr viel Leerlauf zwischendurch. Vor allem, wenn man früh verliert.

Detailansicht öffnen Glückwünsche an den Meister: Peter Gojowczyk unterliegt Roger Federer 2018 in Cincinnati gar nicht mal so klar 4:6 und 4:6. (Foto: Scott Stuart/Zuma Wire/Imago)

Wie sind Sie mit diesen Situationen umgegangen?

Ich habe mir bewusst die Freizeit schön gestaltet. Kaffee ist eine Leidenschaft von mir. Ich habe im Internet vorab recherchiert, wo die besten Kaffeeläden sind. Ich habe auch eine schöne Maschine zu Hause und habe mir oft Bohnen von den Reisen mitgebracht. Melbourne zum Beispiel hat eine großartige Kaffeekultur. Außerdem habe ich gute Lokale besucht. Diese Möglichkeiten werde ich vermissen.

Die Spitzenspieler verdienen Millionen, doch weiter hinten sieht es anders aus. Wie haben Sie den finanziellen Kampf erlebt?

Das Profileben zu finanzieren, war lange ein Thema. Zu Beginn meiner Karriere halfen mir Sponsoren - ohne wäre es gar nicht gegangen. Ihnen bin ich heute noch dankbar. Später konnte ich mich immer besser selbst finanzieren. Anfangs bin ich nie Business-Klasse geflogen, aber ab einem gewissen Alter war das eine Investition in mich als Sportler, insbesondere bei Langstreckenflügen. Mir hat es im Übrigen viel Spaß gemacht, alles selbst zu buchen. Ich wollte da gerne die Kontrolle haben. Ich saß am Laptop und habe Flüge recherchiert, ich habe aber auch mit einem Reisebüro eng zusammengearbeitet. Der Betreuer dort war ein Tennisfan, den ich notfalls sogar nachts anrufen konnte. Manchmal hat er es geschafft, mich noch kurzfristig auf eine Maschine zu buchen, die eigentlich voll war. Der Mann ist in diesem Jahr auch in Rente gegangen, das ist wohl Schicksal, unglaublich.

Sie waren gerade bei den ATP-Finals in Turin. Die Tour hatte Spieler, die aufhörten, geehrt.

Das war eine starke Aktion der ATP. Ich wusste vorher gar nicht, dass es so etwas gibt. Ich erfuhr dann: Man muss einen Titel gewonnen haben und in den Top 50 gewesen sein, dann wird man geehrt. Das hatte ich beides erfüllt. Ich hatte noch nach meinem erklärten Rücktritt von der Tour in Nantes Liga gespielt für den Klub Bressuire und bin dann von dort mit meiner Freundin nach Italien geflogen. Es war ein Wahnsinns-Event. Es gab für uns ein richtig durchgeplantes Programm, mit Rundgang und gemeinsamem Lunch. Ich traf viele Leute, die mir gratulierten. Boris Becker kam zu mir und meinte, ich könne stolz auf meine Karriere sein, das war nett. Bei einer Zeremonie wurden von jedem Spieler ein paar Höhepunkte aus der Karriere gezeigt, das war ein schöner Abschied. Ich bin happy, dass ich den Schritt ging. Letztens habe ich trainiert und gemerkt: Es ist wurscht, wenn ich den Ball mal in die Plane dresche (lacht). Das war ein herrliches Gefühl.

Sie spielen aber weiter Tennis?

Klar, ich werde auch im kommenden Jahr in der Liga spielen, für den TC Bredeney in Deutschland sowie für ausländische Klubs. Das macht mir Spaß. Beim Sport Scheck werde ich mit Freunden trainieren. Vielleicht ergibt sich ja irgendwas.

Sie klingen, als suchten Sie Spielpartner!

Ja, warum nicht? Ich bin auch offen für neue Spielpartner.

Wir können hier ja offiziell aufrufen: Wer will mit Peter Gojowczyk spielen? Wie gut muss man denn sein?

Er oder sie sollte schon ambitioniert sein und sich verbessern wollen. Aber die Hauptsache ist immer, Spaß dabei zu haben.

Vielleicht kann ja Patrik Kühnen, der Turnierdirektor der BMW Open, im kommenden Jahr noch ein Showmatch zwischen Ihnen und Bachinger ansetzen.

Definitiv. Ich wäre bereit (lacht).

Wie geht es für Sie generell weiter?

Ich werde mir erst mal Zeit nehmen. Ich werde sicherlich im Tennis bleiben und habe einige Projekte schon im Kopf. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ein kleines Café zu eröffnen. Mir ist bewusst, dass hinter so etwas immens viel Arbeit steckt, aber es würde mir sicher viel Spaß machen. Vielleicht ist der eine oder andere ja noch interessiert ...

Aha, also außer einem Spielpartner suchen Sie noch einen Mitinvestor!

Genau (lacht). Ich will auf jeden Fall in München bleiben, das ist die schönste Stadt der Welt.