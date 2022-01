Darf Titelverteidiger Novak Djokovic bei den Australian Open (17. bis 30. Januar) antreten? Weiß man noch nicht. Aber es ist viel passiert in den vergangenen Tagen. Ein Rückblick.

18. November: Novak Djokovic bekommt ein vorläufiges Visum für die Einreise nach Australien.

29. November: Gesundheitsminister Greg Hunt schreibt dem australischen Tennisverband, dass den Grenzbehörden gesagt wurde, dass nur vollständig geimpfte Personen quarantänefrei nach Australien einreisen dürfen. Ein positiver Corona-Test in den vergangenen sechs Monaten gelte nicht als Ausnahme.

2. Dezember: Brett Sutton, "Health Officer" des Bundesstaates Victoria, sagt allerdings auf Anfrage des Verbandes, ein positiver Corona-Test würde von der Quarantäne befreien.

10. Dezember: Die Frist für den Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung zur Teilnahme an den Australian Open endet - für Spieler, die nicht gegen das Coronavirus geimpft wurden. Nur vollständig Geimpfte dürfen an den Start gehen.

16. Dezember: Der nicht geimpfte Djokovic nimmt an einer Veranstaltung der serbischen Post in seinem Heimatland teil. Auf diesen Tag ist sein positives PCR-Ergebnis datiert. Das steht in Unterlagen, die seine Anwälte später den australischen Behörden vorlegen. Nach den Regeln in Serbien müssen Covid-Positive, die keine schweren Symptome haben, für 14 Tage in häusliche Isolation.

17. Dezember: Djokovic, der eigentlich in Monaco lebt, ist ohne Maske und Abstand Gast auf einer Preisverleihung für junge Tennisspieler in Serbiens Hauptstadt Belgrad. Später behauptet er, zu diesem Zeitpunkt noch nichts von seinem positiven Test gewusst zu haben.

18. Dezember: Djokovic hat ein Interview mit Fotoshooting für die französische Sportzeitung L'Équipe. Nach Angaben eines Journalisten, der beim Interview dabei war, erwähnte Djokovic mit keinem Wort seinen positiven Test.

22. Dezember: Djokovic hat einen weiteren Test gemacht. Ergebnis nach eigenen Angaben: negativ.

30. Dezember: Djokovic erhält seinen Anwälten zufolge eine Ausnahmegenehmigung für die Australian Open vom Medizinchef des australischen Tennisverbands.

Jahreswechsel 2021/2022: Aufnahmen in sozialen Medien zeigen Djokovic in einem Tennisclub im spanischen Marbella.

5. Januar: Craig Tiley, Turnierdirektor der Australian Open, erklärt, dass 26 Personen der rund 3000 Turnierbeteiligten um eine Ausnahmegenehmigung gebeten hätten. Nur eine Handvoll sei damit erfolgreich gewesen. "Niemand wurde besonders begünstigt, es gab keine Sonderbehandlung für Novak", sagt Tiley. Das mediale Echo im Land ist verheerend. Von "Heuchelei", einer "schallenden Ohrfeige" und einer "Beleidigung für jeden Australier" ist die Rede angesichts der strengen Maßnahmen, die die Bevölkerung seit Beginn der Corona-Pandemie akzeptieren musste.

6. Januar: Djokovic reist nach Australien. Die Grenzbehörden verweigern ihm die Einreise, weil seine Dokumente ihrer Ansicht nach nicht ausreichen. Kern des Konflikts ist, dass die Ausnahmegenehmigung vom australischen Tennisverband und vom Bundesstaat Victoria, nicht aber von der australischen Bundesregierung stammt. Er kommt in ein Abschiebehotel.

6. Januar: Auf einer bemerkenswerten Pressekonferenz in Belgrad vergleicht Djokovics Vater seinen Sohn mit Jesus Christus: "Jesus wurde gekreuzigt, ihm wurde alles angetan, und er ertrug es und lebt immer noch unter uns", so Srdjan Djokovic: "Jetzt versuchen sie Novak auf die gleiche Weise zu kreuzigen und ihm alles anzutun."

10. Januar: Ein Gericht in Melbourne gibt Djokovics Einspruch statt und lässt ihn einreisen. Grund ist ein Formfehler der Behörden, die Djokovic bei der Visa-Annullierung zu wenig Zeit zu Stellungnahmen gelassen hatten. Er darf sich frei bewegen. Wenige Stunden später steht er auf dem Trainingsplatz.

11. Januar: Es wird bekannt, dass Djokovic in seinem Einreiseformular angegeben hat, er sei in den 14 Tagen vor dem Flug nach Australien nicht gereist.

12. Januar: Tags darauf gesteht er ein, dass er doch gereist sei. Es handle sich aber um einen "menschlichen und sicher nicht absichtlichen" Fehler seines Managements. Auch bestätigt er, dass er den Termin mit der Sportzeitung L'Équipe im Dezember wahrgenommen hat, obwohl er von seinem positiven Corona-Test wusste.