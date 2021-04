Am Tag nach der Verkündung der Super League erneuert Uefa-Präsident Ceferin seine Kritik und appelliert an die Vereine. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bekräftigt seine Ablehnung der Super League.

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hofft auf einen Rückzieher der Gründer der Super League und möchte ihnen dafür die Tür offenhalten. "Ihr habt einen großen Fehler gemacht", richtete sich der 53-Jährige auf dem Kongress der Europäischen Fußball-Union (Uefa) an die zwölf Initiatoren des geschlossenen Elitewettbewerbs: "Es ist nicht zu spät, die Meinung zu ändern, jeder macht Fehler. Tut es für all die, die den Fußball lieben."

Ceferin erneuerte im Zuge dessen seine massive Kritik an den zwölf Klubs. Es gehe diesen Klubs "nicht um Trophäen, sondern darum, das Bankkonto zu füllen", sagte der Slowene: "Selbstsüchtigkeit ersetzt Solidarität. Geld ist wichtiger als Erfolg. Dividende ist wichtiger als Leidenschaft." Er vermisse bei diesen Klubs jeglichen Respekt vor "Geschichte und Tradition".

Infantino sagt Uefa Unterstützung zu

Auch Fifa-Präsident Gianni Infantino hat die neu geschaffene Super League deutlich kritisiert und der Uefa seine "volle Unterstützung" zugesagt. Es gebe "keinen Zweifel an der Ablehnung der Fifa" gegenüber des Alleingangs von zwölf europäischen Spitzenklubs, wie Infantino am Dienstag sagte. Gleichzeitig drohte er den Gründungsmitgliedern der Super League nicht näher beschriebene Konsequenzen an. "Wenn einige sich entscheiden, ihren eigenen Weg zu gehen, dann müssen sie mit den Konsequenzen leben", sagte der Schweizer weiter: "Konkret bedeutet das: Entweder bist du drin, oder du bist draußen. Man kann nicht halb drin und halb draußen sein." Infantino musste sich allerdings auch schon mit dem Vorwurf auseinandersetzen, Wettbewerbe an ein Milliarden-Konsortium verkaufen zu wollen. Unter anderem deswegen sind die Beziehungen zwischen Uefa und Fifa normalerweise nicht die besten.

Rummenigge erneuert Ablehnung

Bayerns Vorstandvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat die Ablehnung des FC Bayern zur Teilnahme an der Super League bekräftigt. "Wir sind nicht dabei, weil wir kein Teil davon sein wollen", sagte der Vorstandschef des Fußball-Rekordmeisters der italienischen Zeitung Corriere della Sera (Dienstag). "Wir sind zufrieden, Champions League zu spielen und vergessen nicht die Verantwortung, die wir gegenüber unseren Fans haben, die grundsätzlich gegen so eine Reform sind. Und wir spüren die Verantwortung gegenüber dem Fußball als Ganzes."

Die Münchner gehören ebenso wie Liga-Rivale Borussia Dortmund nicht zu den zwölf abtrünnigen europäischen Topvereinen. Rummenigge setzt auf Deeskalation. "Wichtig ist, dass wir den Dialog wieder aufnehmen. Meine Hoffnung ist, dass wir noch eine Lösung finden, denn die Super League schadet dem ganzen europäischen Fußball. Das müssen wir verhindern."

Er meint, dass der Weg aus der finanziellen Krise wegen Corona sei, Kosten zu reduzieren. "Der Weg kann nicht sein, immer mehr einzunehmen und mehr an Spieler und Agenten zu bezahlen."