VfB Stuttgart im Abstiegskampf:Mr. Murphy wird's langsam peinlich

94 Minuten lang lief gegen Bochum genau das Spiel, das der VfB Stuttgart gebraucht hätte, alles deutete auf einen schmutzigen Sieg hin. Dann unterläuft Mavropanos ein schusseliges Foul - und am Ende geht wieder schief, was schief gehen kann.

Von Christof Kneer

Borna Sosa warf sich auf den Rücken und weinte. Atakan Karazor wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. Sasa Kalajdzic schüttelte Sosa und diskutierte, oder vielleicht tröstete er ihn auch. Und Konstantinos Mavropanos? Aufrecht stand er da, die Augen aufgerissen, und dann schlug er sich mit der Hand vor die Stirn. Was hab' ich da gemacht? Und vor allem: warum?

Die erste Frage ließ sich in erbarmungsloser Deutlichkeit beantworten, denn irgendein boshafter Mensch sendete die entscheidende Szene dieses 1:1-Unentschiedens zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Bochum hinterher rauf und runter. Zu sehen ist, wie Mavropanos in der vierten Minute der Nachspielzeit einem ziellosen Bochumer Ball entgegenläuft, wie er versucht, den Ball ins Aus rollen zu lassen und den Gegenspieler, falls da überhaupt einer ist, weg zu blocken, oh, Achtung, da ist ja wirklich einer, soll ich den Ball nicht lieber doch weghauen? Gedankenkollisionen, in Bruchteilen von Sekunden, höhnisch ausgestellt in feinstem Farbfernsehen. Mavropanos will den Ball lieber weghauen, und dann passieren mehrere Dinge gleichzeitig.

Der Bochumer Sebastian Polter läuft an ihm vorbei, Mavropanos holt aus und rutscht aus und trifft beim Rutschen Polter. Was soll man da als Bochumer Polter machen? Hinfallen, was sonst? Und als Schiedsrichter Osmers hat man auch keine Wahl: Man muss da Elfmeter pfeifen. Mitleid sieht das Regelwerk ebenso wenig vor wie eine Extra-Sanktion für Tollpatschigkeit.

Sollte der VfB Stuttgart demnächst in die zweite Liga absteigen, werden die Spieler, die Mitarbeiter und die hunderttausend Anhänger dieses riesengroßen Traditionsvereins alle dasselbe Bild im Kopf haben. Sie werden nicht die vielen anderen Missgeschicke der Saison sehen, die nicht gegebenen Elfmeter, die abgefälschten Gegentore, die zahlreichen schweren Verletzungen und die noch zahlreicheren Corona-Diagnosen, nicht all die Abspiel- und die Abwehrfehler. Sie werden Mavropanos sehen, wie er versehentlich diesen Polter flachlegt. Und vielleicht lassen sie das Bild im Kopf dann noch kurz weiterlaufen und sehen, mit welch vollendeter Lässigkeit der Bochumer Eduard Löwen den folgenden Elfmeter verwandelt.

Auf so ein glückliches Führungstor warten sie beim VfB seit Monaten

An dieser Stelle sollten die Spieler, die Mitarbeiter, die hunderttausend Anhänger und vor allem Konstantinos Mavropanos den Film aber lieber stoppen. Sie sehen sonst nochmal den weinenden Sosa, den aufgewühlten Kalajdzic, den fassungslosen Mavropanos. Und vor allem sehen sie dieses riesenhafte Fragezeichen hinter der zweiten Frage: Warum hab ich das gemacht? Die Antwort kennt nicht mal Mavropanos selbst.

Detailansicht öffnen Untröstlich: Konstantinos Mavropanos nach dem Schlusspfiff. (Foto: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Dem VfB Stuttgart ist schon eine Menge zugestoßen in den vergangenen Monaten, und all die kleineren und größeren Rückschläge haben sich bei dieser jungen Mannschaft zu einer umfassenden Überforderung aufgetürmt. Jeder, der den Fußball kennt, weiß, was in so einer Situation hilft: Ein schmutziger Sieg, wie das in der Fachsprache heißt, gegen den VfL Bochum vielleicht, am besten mit 1:0, nach einem Eigentor. Und genau das passierte: Nach einem Eckball des Stuttgarters Chris Führich und anschließendem Kopfbällchen von Orel Mangala verlängerte der Bochumer Armel Bella Kotchap den Ball ins eigene Tor (56.). Ein glücklicher Treffer, aber trotzdem verdient, weil die Stuttgarter bis dahin bemerkenswert diszipliniert und momenteweise sogar inspiriert gespielt hatten. Genau diese Geschichte hatte der VfB gebraucht, um die dringend nötige Aufholjagd zu starten, jetzt, da all die Verletzten und Kranken sich allmählich wieder dienstfähig melden. Und der FC Augsburg, direkter Konkurrent im Abstiegskampf, hatte ja auch noch verloren.

Die 94. Minute hat diese Geschichte auf den Kopf gestellt. Jetzt lautet sie so: Der VfB Stuttgart hat trotz anständiger Leistung den nächsten Rückschlag erlitten und in der 94. Minute zwei Punkte hergeschenkt. Der Stürmer Silas, nach achtmonatiger Pause gerade auf dem Weg zu alter Form, hat sich die Schulter ausgekugelt und droht schon wieder länger auszufallen. Und Arminia Bielefeld, direkter Konkurrent im Abstiegskampf, hat auch noch gewonnen.

Wenn es Murphy's Law wirklich gibt - jene Lebensweisheit, wonach alles, was schief gehen kann, auch schief gehen wird - dann können sich die Fußballer des VfB mit guten Aussichten als Testimonial bewerben. Wobei man nicht ausschließen kann, dass die Menge an Dämlichkeiten, die sich die Stuttgarter mittlerweile selbst zufügen, auch Mr. Murphy allmählich peinlich ist.

Mangala vergibt eine Chance, die man nie vergeben darf - und im Abstiegskampf erst recht nicht

"Es ist beschissen und tut weh", sagte Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo später, und immerhin sind sie beim VfB ehrlich genug, sich in ihren Analysen nicht hinter finsteren Mächten zu verschanzen. "Wir müssen dieses Spiel gewinnen, weil wir mehrfach den Sack zumachen konnten", sagte der Trainer. Sportdirektor Sven Mislintat formulierte es so: "Wir hätten uns mit dem 2:0 früh belohnen können und das Spiel zumachen müssen. Das müssen wir uns auf die eigene Fahne schreiben."

Es gab noch ein zweites farbiges Bild an diesem Abend, nicht nur das vom schusseligen Mavropanos. Auch das Bild aus der 76. Minute erklärt viel bis alles über diese Elf: Der ausgezeichnete Flügelspieler Führich (der in dieser Saison selbstverständlich zweimal verletzt und einmal coronakrank war) überraschte Bochums Abwehr mit einem Heber, und plötzlich stand Mangala so frei vor Torwart Riemann, wie man im Abstiegskampf eigentlich nicht frei steht. Mangala schoss nicht, er zögerte, und dann zappelte er den Ball irgendwie an den Körper des Torwarts. Zehn Minuten später vergab Wataru Endo die nächste Großchance, nach einer Hackentrick-Kombination, die man im Tabellenkeller selten sieht.

Dass technisch begabte Teams sich im Abstiegskampf schwer tun, ist ebenso eine alte Weisheit wie jene, dass sich solche Chancenverschwendung rächen kann (keine der Weisheiten stammt übrigens von Mr. Murphy). In Stuttgart versuchen sie nun, der Geschichte nochmal einen neuen Dreh zu geben, sie haben ja keine andere Wahl: "Es läuft so viel gegen uns in dieser Saison, und deshalb denken wir 'jetzt erst recht'", sagte Trainer Matarazzo und entwarf für die letzten elf Saisonspiele gleich ein konkretes Skript samt Schlusspointe: "Wenn wir nach diesen elf Spielen auf dieses Riesenbrett zurückblicken und trotzdem feiern können, dann ist das eine Bindung, die ein Leben lang halten wird."

Prognose: Konstantinos Mavropanos würde am meisten feiern, Borna Sosa würde Freudentränen weinen. Das Problem: Man müsste vorher noch ein paar Chancen verwerten und ein paar Spiele gewinnen.