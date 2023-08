Jennifer Hermoso bei der Fußball-WM in Sydney.

Ein Kuss von Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales für Fußballerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale sorgt für Wirbel. Rubiales herzte und umarmte die spanischen Spielerinnen bei der Zeremonie nach dem 1:0-Sieg gegen England in Sydney am Sonntag. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie der spanische Verbandschef Hermoso bei dieser Gelegenheit nach einer Umarmung und einem Kuss auf die Wange auch auf den Mund küsst.

"Hat mir nicht gefallen", sagte die 33 Jahre alte Offensivspielerin später angesprochen auf die Szene. In den sozialen Medien äußerten viele Nutzer deutliche Kritik am Verhalten von Rubiales. Spaniens Gleichstellungsministerin Irene Montero meldete sich bei X, vormals Twitter, mit einem sehr deutlichen Urteil: "Das ist eine Form der sexuellen Gewalt".

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

In der spanischen Tageszeitung El País heißt es in einem Kommentar: "Wie schade, dass ein so schöner Tag durch diesen schäbigen Machismo, diesen Mangel an Sensibilität getrübt wird."

Einen Mangel an Sensibilität hatten viele Spielerinnen auch ohne diese Form von übergriffigem Verhalten bereits empfunden: Zwar hat sich die Mannschaft nun den WM-Titel geholt, doch in den Monaten zuvor gab es jede Menge Ärger - vor allem mit Trainer Jorge Vilda. Im vergangenen September hatten 15 Nationalspielerinnen in einem Schreiben ihren vorläufigen Rücktritt aus der spanischen Auswahl erklärt. Der Verband stellte sich aber vor Vilda. Dass die Atmosphäre zwischen ihm und dem Team angespannt blieb, war auch während der WM zu beobachten.

Was ihn selbst betrifft, da sieht Fußball-Verbandschef Rubiales offenbar auch keinen Anlass, etwas zu unternehmen. In einem Interview mit Radio Marca sagte er am Sonntagabend auf den Kuss angesprochen: "Der Kuss mit Jenni? Es gibt überall Idioten. Wenn zwei Menschen einen Moment der Zuneigung ohne weitere Bedeutung haben, sollte man nicht auf Idioten hören. Wir sind die Sieger und dazu stehe ich."

Und Jenni Hermoso? Äußert sich dazu in den sozialen Medien erstmal nicht weiter, sondern konzentriert sich auf das, was sie und die Mannschaft erreicht haben. Eine Sensation für Spanien.