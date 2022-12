Interview von Javier Cáceres

Für César Azpilicueta, 33, ist Katar ein besonderer Ort. Mitte 2013 feierte der heutige Kapitän des FC Chelsea hier sein Nationalmannschaftsdebüt gegen Uruguay, in einem Freundschaftsspiel, das im Al-Khalifa-Stadion in al-Rayyan ausgetragen wurde. Und er war beeindruckt von dem, was ihn umgab. "Ich habe die Umkleidekabine mit der Generation geteilt, die zwei EMs und eine Weltmeisterschaft gewonnen hat - und viele Siege auf Vereinsebene errungen hat. Ich habe von ihnen gelernt", sagt der Verteidiger im Teamquartier der Spanier, bei denen er zu den Veteranen zählt. Aus der Mannschaft, in der er debütierte, sind jetzt nur noch Sergio Busquets und Jordi Alba übrig; er selbst ist längst zu einem hochdekorierten Spieler geworden. 2021 gewann er mit Chelsea unter anderem die Champions League. Nun hofft er, dass Katar "der Ort werden kann, wo wir Champions werden". Am Dienstag steht das Achtelfinalspiel gegen Marokko an, eine Blessur, die er sich beim 1:2 gegen Japan zuzog, ist überwunden. "Alle 26 Spieler stehen mir zur Verfügung", sagte Trainer Luis Enrique am Montag. Für den Spanier ist das eine gute Nachricht: Erst nach der Auswechslung Azpilicuetas kollabierte Spanien gegen Japan.

SZ: Herr Azpilicueta, am letzten Gruppenspieltag war Spanien für einige Minuten ausgeschieden - als Costa Rica gegen Deutschland führte und Japan gegen Spanien. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie feststellten: Wir sind raus?

Azpilicueta: Wir wussten vorab, dass diese Situation eintreten konnte, weil alle vier Mannschaften noch Chancen aufs Achtelfinale hatten. Aber als sie eintrat, war es Anspannung pur. Ich saß auf der Bank und habe versucht, unsere Jungs anzutreiben. Wir konnten nur unser Spiel beeinflussen.

Kannten Sie den Spielstand zwischen Costa Rica und Deutschland?

Wir auf der Bank schon. Es gab auch die Einblendungen auf den Anzeigetafeln und ein bisschen Reaktion auf den Rängen. Aber ob die Spieler auf dem Feld es wussten? Da bin ich mir nicht sicher.

Ihr habt es den Spielern auf dem Feld nicht mitgeteilt?

Was hätte das gebracht? Unser Ziel war dasselbe: Gewinnen. Also in diesem Fall: ausgleichen und dann das Spiel gewinnen. Um Gruppenerster zu werden. Unser Weg ändert sich nie. Wir sind nie darauf aus, auf Unentschieden zu spielen, oder darauf, einen Vorsprung über die Runden zu bringen. Wir wollen gewinnen. Wir wollen immer mehr.

Haben Sie nach dem Spiel mit Kai Havertz geredet, Ihrem Mannschaftskameraden beim FC Chelsea, der durch die spanische Niederlage gegen Japan mit dem deutschen Nationalteam nach Hause musste?

Ja, klar. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Es tut mir wirklich sehr leid für ihn. Seit der WM in Brasilien 2014 weiß ich aus erster Hand, wie es sich anfühlt, wenn man nach der Gruppenphase nach Hause fahren muss, und das habe ich versucht, ihm zu vermitteln. Ich habe ihm gesagt, ich hoffe, dass er in vier Jahren eine neue Chance bekommt.

Die Ergebnisse des letzten Gruppenspieltags bedeuten: Sie sind mit Spaniens Nationalmannschaft auf der Seite des Turnierbaums, von der man annehmen muss, dass sie den einfacheren Weg bietet...

Aber Papierform und Realität stimmen oft nicht überein! Schauen Sie sich Argentinien gegen Australien an. Da war die Favoritenrolle auch klar, und am Ende hätten die Australier fast ausgeglichen. Es gibt sicher viele, die von den Japanern überrascht waren. Wir nicht. Wir haben bei den Olympischen Spielen 2012 gegen sie verloren, und bei den Spielen von Tokio im letzten Jahr mussten wir gegen sie in die Verlängerung. Wir waren gewarnt.

Sie spielen am Dienstag im Achtelfinale gegen Marokko, wieder so eine Mannschaft, die kaum jemand vorab auf der Rechnung hatte. Sehen Sie sich als Favorit?

Marokko ist eine Mannschaft, gegen die es sehr schwierig ist, Chancen herauszuspielen. Das einzige Gegentor, das sie hinnehmen mussten, war ein Eigentor! Sie sind sehr solide, mit einer klaren Spielidee, und können Fußball spielen, mit Mittelfeldspielern von hoher Qualität und sehr mächtigen Stürmern. Sie versuchen, aus der Abwehr heraus Überzahlsituationen herzustellen, und kommen auf die gleiche Art zu Chancen. Und: Sie sind hier mit viel Selbstvertrauen aufgetreten. Sie haben sieben Punkte gesammelt! So viele Teams, die ihre Vorrunde mit sieben Punkten abgeschlossen haben, gab es bei der WM nicht (außer Marokko nur die USA und Niederlande/Anm. d. Red.).

Bei den Marokkanern spielt ein Mannschaftskamerad von Ihnen mit, Hakim Ziyech. Haben Sie mit ihm auch schon gesprochen?

Mit ihm noch nicht, nein.

Sie warten, bis Sie ihn trösten müssen?

Ich hoffe, ha! Aber Hakim hat eine unglaubliche Qualität und hat sie hier gezeigt.

Detailansicht öffnen Die 18 Monate mit Thomas Tuchel bei Chelsea nennt Azpilicueta großartig: "Ich habe viel gelernt." (Foto: Frank Augstein/PA Images/Imago)

Welche Wirkung hat die 1:2-Niederlage gegen Japan bei Ihnen gezeigt? Ihr Verteidigerkollege Pau Torres sagte, es sei vielleicht nicht schlecht, weil man nun wieder in Alarmbereitschaft versetzt worden sei, Ihr Trainer Luis Enrique hofft, dass die Ohrfeige zu etwas nütze sei...

Der Optimismus im Umfeld und unter den Fans ist etwas gesunken. Und das kann ich auch verstehen. Aber intern ist das anders. Bei uns kreisen alle Fragen darum, was wir besser machen können - und müssen. Du darfst das Gleichgewicht nicht verlieren, weder nach Siegen noch nach Niederlagen. Ich glaube auch nicht, dass uns das 7:0 geschadet hat. Das Spiel gegen Deutschland war der beste Beweis dafür.

Im Spiel gegen Japan gerieten Sie auch deshalb unter Druck, weil Ihre Mannschaft den Torwart Unai Simón in den Spielaufbau einbindet, den Ball von hinten herausspielt. Der Japaner Takefusa Kubo sagte nach dem Sieg, jede andere Mannschaft würde den Ball zum Teufel jagen, Sie nicht... Macht Sie das nicht verwundbar?

Natürlich muss man manchmal den Ball auch einfach nur wegschlagen, und unser Trainer ist der Erste, der das sagt. Aber der Ballbesitz ist kein Selbstzweck, sondern unsere Philosophie. Es ist eine Kultur, die ich aufgesogen habe, seit ich 15 Jahre alt war, und bei der es darum geht, unsere Stürmer in die bestmöglichen Abschlusspositionen zu bringen. Wir wissen, dass uns unsere Gegner unter Druck setzen können. Aber es ist ein überschaubares Risiko. Und manchmal ist es genau dieses Risiko, das es dir ermöglicht, vorne Räume zu finden.

Sie sind nach Sergio Busquets und Jordi Alba der drittälteste Spieler der spanischen Nationalmannschaft. Sie sind 1989 geboren, Gavi 2004. Sind Sie die Vaterfigur dieser Mannschaft?

Manchmal muss man ihnen schon helfen, aber die Kinder heutzutage haben eine Forschheit an sich... Ich erinnere mich noch an das Debüt von Gavi gegen Italien (beim Nations-League-Finale 2021 in Mailand/d. Red.), und alle sagten zu mir: Beruhige den Jungen. Und ich fragte mich: Wie, beruhigen? Normalerweise muss man Jungs in diesem Alter anspornen!

Gavi war damals noch 17 Jahre alt...

Und dann ging er aufs Feld, legte sich mit jedem an und trat sie um! (lacht). Da bin ich zu ihm hin und habe ihm gesagt: Ich habe mich das mit 17 Jahren nicht getraut!

Was steht beim WM-Tipp bei Ihnen unter der Rubrik Weltmeister?

Spanien!

Es wäre Ihr zweiter Weltmeistertitel des Jahres. Im Januar wurden Sie mit dem FC Chelsea Klub-Weltmeister, danach wurde Ihr Jahr surreal.

Es ist wirklich alles passiert. Jetzt, im Dezember, habe ich das Gefühl, ich hätte drei Jahre hinter mir. Die Klub-WM in Abu Dhabi war ein großer Glücksmoment, es war der einzige Titel, der mir auf Klubebene fehlte. Dann kam der Krieg, die Sanktionen gegen den Klub (Ex-Eigner Roman Abramowitsch ist Russe/d. Red.), meine persönliche Lage... Es war wirklich schwer. Und komplett neu: Die Eigner wechselten, der Trainer, sogar die medizinische Abteilung. Und dann lief auch noch mein Vertrag aus, in dem die 30-Spiele-Klausel stand...

Ihr Vertrag verlängerte sich automatisch um ein Jahr, als Sie mehr als 30 Spiele bestritten hatten. Andere Spieler erlitten in ähnlicher Lage sehr opportune Verletzungen...

Es war eine komplexe Situation. Das Vereinsvermögen war eingefroren, wir wussten nicht, wer kommen würde, ob die neuen Besitzer mich behalten wollen würden - oder nicht. Das Einzige, was ich machen konnte, war: Engagement und Pflichtgefühl zu zeigen. Wie ich es seit meinem Wechsel zum FC Chelsea 2012 getan hatte. Der Klub ist mein Zuhause, ich war der Kapitän.

Ist Ihnen nie in den Sinn gekommen, nach 29 Spielen zu sagen: Sorry, der Muskel zwickt, um doch ablösefrei zu wechseln? Sie hatten immerhin Angebote, unter anderem vom FC Barcelona...

Das hätte mir keine Ruhe gegeben. So bin ich nicht. Ich bin immer eine Person gewesen, die ihr Engagement nicht durch Worte zeigt, sondern durch Taten, und das sollte und soll so bleiben. Vielleicht hätte ich anderswo zu besseren Bedingungen spielen können, ja. Aber das hätte mir nicht das Glück gegeben, das ich jetzt spüre, weil ich das Gefühl habe: Ich war in den schwierigen Momenten des FC Chelsea für den Klub da. Und die neuen Eigner haben mir auch Vertrauen entgegengebracht. Ich bin sehr froh, dageblieben zu sein.

Stimmt es, dass die Mannschaft in jenen Tagen die Reisen zahlen, für Flüge und Hotels aufkommen musste?

Nicht alles, was erzählt wird, stimmt. Aber einige Dinge mussten wir bezahlen, ja. Was wir tun mussten, haben wir getan. Aber wir Spieler und die restlichen Angestellten hatten nie Probleme mit der Bezahlung oder so.

Es wäre also falsch, wenn wir uns vorstellen, dass Sie selbst den Bus betanken mussten?

Nein, nein. Viele Leute haben mitgeholfen, nicht nur ich: Leute aus dem Klub; Leute, die Leidenschaft für den Verein haben. Mir war das wichtig. Als Kapitän geht es nicht nur um die schönen Momente, wenn man den Pokal in die Höhe stemmt, sondern auch um die Menschen, die einen jeden Tag umgeben. Mich erfüllt es, wenn Leute zu mir sagen: ,Verdammt noch mal: Danke!', ,Wir sind wirklich glücklich...' Die Leute in der Schule meiner Kinder, die Bekannten meiner Frau; die Menschen im Klub.

Auf dem Höhepunkt dieser Krise war Ihr Trainer Thomas Tuchel, ein Deutscher.

Er hatte nach seiner Ankunft (Januar 2021/d. Red.) einen enormen Einfluss. Unter seinem Vorgänger hatte ich lange nicht gespielt, Thomas vertraute mir. Wir hatten nach seiner Ankunft vier fantastische Monate und holten mit einem sehr eigenen Stil die Champions League, den Super Cup, am Ende die Klub-WM. Ich kehrte in die Nationalmannschaft zurück, nahm an der Europameisterschaft teil. Wirklich, ich werde Thomas immer sehr dankbar sein.

Das Vorrunden-Aus der deutschen Mannschaft hat in Deutschland zu vielen Debatten geführt, auch Nationaltrainer Hansi Flick wird hinterfragt. Liverpools Trainer Jürgen Klopp steht nicht zur Verfügung. Da bleibt fast nur Tuchel. Würden Sie im Fall der Fälle zuraten?

Ich bin niemand, der anderen sagt, was er tun soll. Das Einzige, worüber ich sprechen kann, sind meine persönlichen Erfahrungen - und die 18 Monate, in denen wir zusammengearbeitet haben, waren großartig. Ich habe viel gelernt. Die besten Monate meiner Karriere sind mit seinem Namen verbunden.