Es war nur das Achtelfinale, gegen eine Konkurrentin, die beileibe nicht in der Liga von Ramona Hofmeister spielt. Doch als die Bischofswiesenerin mit dem Minimalvorsprung von einer Hundertstelsekunde vor Elisa Caffont über die Ziellinie gerauscht war, langte sie sich fassungslos an den Kopf: 'Geschafft! Ich hab's tatsächlich geschafft!' Nicht den Einzug ins Viertelfinale beim letzten Weltcuprennen in Winterberg - nein, der war ihr herzlich egal. Auch dass sie im Viertelfinale gegen die ewige Rivalin Ester Ledecka nach einem Sturz ausschied und letztlich Achte wurde: geschenkt.

Denn mit dem Wimpernschlag-Sieg im Achtelfinale hat sich Hofmeister nicht nur erstmals die Disziplinwertung im Parallel-Slalom gesichert, sondern sich auch im Geschichtsbuch der Snowboard-Racer verewigt: als erste Athletin, die alle drei Kristallkugeln (Slalom, Riesenslalom, Gesamtwertung) in einer Saison holt und zum vierten Mal den Gesamt-Weltcup.

Ledecka hat die große Kugel auch vier Mal gewonnen, aber nie alle drei in einem Winter. Die Schweizerin Patrizia Kummer und der Slowene Zan Kosir schafften es mal, in einer Saison alle drei Kugeln abzuräumen, gewannen aber nur drei (Kummer) respektive ein Mal (Kosir) die Gesamtwertung. Will sagen: Ramona Hofmeister ist nun die Beste der Besten. Glückwunsch! Oder wie der Stadionsprecher meinte: "Habe die Ehre! Was is' denn da los?" Wie man halt so redet im Sauerland.

Die ohnehin kaum zu toppende Erfolgsgeschichte von Hofmeister hätte sogar noch kitschiger geraten können, hätte sich in ihrer Heimat nicht der Frühling schon so breit gemacht. Wegen Schneemangels musste der finale Heim-Weltcup aus den Berchtesgadener Alpen ins Sauerland verlegt werden, wo sie genügend Schnee zusammengekratzt haben. Daheim, wo alles begann, wäre der maximale Triumph wohl noch schöner zu feiern gewesen, aber auch mit Winterberg verbindet Hofmeister positive Erinnerungen: Am Poppenberghang ist sie vor acht Jahren erstmals auf einen Podestplatz gefahren.

Detailansicht öffnen Ramona Hofmeister ist die erfolgreichste Athletin ihrer Disziplin - und tut sich beispielsweise dennoch schwer, einen Helm-Sponsor zu finden. (Foto: Max Grote/Imago)

"Krass" fühle sich das an, sagte die 27-Jährige nach getaner Tat, eine "geile Saison" sei das gewesen. Sie sei unglaublich stolz auf sich und das gesamte Team. "Bei der Siegerehrung habe ich die ganze Zeit mit den Tränen gekämpft. Ich dachte, ich kann hier befreit auffahren, nachdem ich den Gesamtweltcup schon sicher hatte", sagte Hofmeister. "Aber ich wollte drei Kugeln mit nach Hause nehmen, und das ist heute im Kopf mitgefahren." Extrem nervös sei sie gewesen und deshalb nicht richtig reingekommen: "Aber am Ende hat's gereicht."

Umso erstaunlicher ist das Triple, wenn man weiß, dass Hofmeister vor der Saison in ihrem zehnten Weltcup-Winter den Ausrüster wechselte, einfach so. Noch erstaunlicher: Dass die erfolgreichste Athletin ihrer Disziplin sich so schwertut, einen Helm-Sponsor zu finden. Nachdem die Partnerschaft mit einem Tee-Unternehmen aus Traunstein endete, fand sich bis auf den Hauptsponsor von Snowboard Germany keine Firma, die mit der Besten der Besten werben wollte. Und damit zum Thema Medienpräsenz: ein trauriges Kapitel. "Die Fernsehzeiten sind einfach ein großer Minuspunkt", klagte sie unlängst, "ich finde es natürlich blöd, und ich weiß auch langsam nicht mehr, was ich noch machen soll."

Liegt es daran, dass Hofmeister bei Großereignissen nicht so dominierte wie im Weltcup?

Gewinnen allein genügt jedenfalls nicht. Hofmeister begann die Saison mit drei Weltcupsiegen, und was zeigen ARD und ZDF? Skispringen und Biathlon. Als Hofmeister am Samstag ihren Triumph mit Ansage einfuhr, übertrug die ARD mehr als 14 Stunden lang Sport, von 9.25 bis 22.15 Uhr und von 22.55 bis 0.30 Uhr, unterbrochen nur von ein paar Nachrichtensendungen. Für Hofmeister & Co. fielen 29 Minuten ab, von 16.42 bis 17.11 Uhr - eine Zeit, die in Deutschland den Fußballern gehört. Während Skispringer und Skijäger in Oslo und Utah zur Prime Time bis ins letzte Detail durchanalysiert wurden, gab es von Hofmeister nicht mal einen O-Ton zum epochalen Sieg.

Stattdessen weiter im Programm: Das "Tor des Monats" kann natürlich nicht warten. Gast im "Sportstudio" ist an diesem Abend ein Fußballfunktionär - die Snowboarderin hätte man in zwei Stunden zum ZDF nach Mainz chauffieren können. Hofmeister sagt dazu: "Wir sind eine Sportart, die einfach zu einem klassischen Wintersport-Sonntag dazugehört, vor allem weil wir so erfolgreich sind." Nicht auszudenken, ein Springer oder eine Biathletin wäre mal so erfolgreich wie die Boarderin.

Vielleicht liegt es daran, dass Hofmeister bei Großereignissen nicht so dominierte wie im Weltcup: Während Ledecka auf dem Board je zwei Mal Olympia- und WM-Gold holte und vom Sponsoren-Weltmeister Red Bull unterstützt wird, musste sich Ramona Hofmeister mit Olympia-Bronze sowie WM-Silber und -Bronze begnügen. Aber irgendein Ziel braucht sie auch ja noch.