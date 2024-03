Eine Weile ist es her, dass Jordan Stolz auf scharfen Kufen in St. Moritz übers Eis flitzte. Zwei Dinge fielen dem Jungen aus Wisconsin, damals 15 Jahre alt, auf: die Naturbahn auf dem See unter den Gipfeln des Engadins, die schon 1928 und 1948 die Kulisse für die Olympischen Winterspiele abgaben. Zum anderen stellte er erstaunt fest, dass es offenbar kaum Live-Übertragungen von seinen Rennen bei diesen Schweizer Youth Olympic Games gab; zumindest hatte er, anders als bei den anderen Disziplinen, keine laufende Fernsehkamera am See entdeckt. Er fand das bedauerlich: Der Wettlauf auf Kufen, sagte er dem US-Sender NBC einmal, verdiene viel mehr Aufmerksamkeit - nicht nur wegen der Historie.

Mit Natureis kennt Jordan Stolz sich aus. Er hat gewissermaßen seit Kindertagen seine eigene Freiluftbahn im Garten. Sein Vater Dirk, ein Polizist, so geht die Geschichte, setzte sich eines Tages in Kewaskum, einem kleinen Ort nördlich von Milwaukee, ins Geländefahrzeug, um ein kleines Oval auf dem gefrorenen Teich des Grundstücks für die beiden Kinder freizufräsen. Später installierte er noch eine Außenbeleuchtung, damit Jordan und seine ältere Schwester auch nach Einbruch der Dunkelheit übers Eis kurven konnten. Die Bedenken der Mutter über diesen Glatteis-Spielplatz hinterm Haus räumten sie nach einer Weile erfolgreich aus.

Für das Schlittschuhlaufen, auch das erzählte Jordan Stolz später im NBC-Interview, hatte er sich begeistert, als er als kleiner Knirps im Alter von fünf Jahren vor dem Fernseher saß und dem US-Olympiasieger Apolo Anton Ohno zusah, wie er bei den Spielen von Vancouver beim Shorttrack übers Eis wetzte. Er selbst bevorzugt heute die längeren Strecken, ohne Pulk und Karambolagen, aber was die Bilder von damals bewirkten, hat er nicht vergessen: "Hätte ich nicht die TV-Übertragung der Spiele gesehen, würde ich heute nicht diesen Sport betreiben." Auch deshalb wirbt er für mehr Übertragungszeiten, damit die nächste Generation den wilden Spaß des Kufenflitzens entdecken kann.

Inzwischen, mit 19, ist Jordan Stolz selbst eine der größten Attraktionen seiner Sportart. Nicht nur in Inzell, wo an diesem Samstag und Sonntag alle Kameralinsen auf ihn gerichtet sein werden, wenn er bei den Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften erstmals im Mehrkampf an der Startlinie Aufstellung nimmt. Von seinem kanadischen Kollegen Laurent Dubreuil, 31, Weltmeister über 500 Meter von 2021 und einer der besten Sprinter, heißt es, dass er Tage damit zubrachte, die Technik von Stolz im Detail zu studieren: Das Vermögen seines jungen US-Rivalen, eine halbe Ewigkeit lange auf einem Bein zu gleiten, bevor die andere Kufe aufsetzte, so sagte Dubreuil der New York Times, sei eine Art Weltereignis. Ältere Experten vergleichen Stolz bereits mit Eric Heiden: jenem US-amerikanischen Eisschnellläufer und Kufen-Fabelwesen, das in Lake Placid 1980 Olympiagold über alle fünf Strecken abräumte - vom kurzen 500-Meter-Sprint bis zur 10 000-Meter-Langstrecke.

Der US-Boy verblüffte das Oranje-Fachpublikum - und schlug Olympiasieger Thomas Krol

Jordan Stolz war 16, als er den US-Landesrekord im Sprint unterbot. Nach den üblichen jugendlichen Schwankungen hat er inzwischen zu einer staunenswerten Beständigkeit gefunden. Vor einem Jahr gewann er zunächst vier Titel bei der Junioren-WM. Zwei Monate später düpierte er im niederländischen Eislauftempel Thialf in Heerenveen die Erwachsenen-Elite: Er siegte über 500, 1000 und 1500 Meter. Zudem kürte er sich zum jüngsten Weltmeister der Geschichte seines Sports. Und ganz nebenbei verblüffte er das Oranje-Fachpublikum noch mit dem Kunststück, den niederländischen 1000-Meter-Olympiasieger Thomas Krol um 0,67 Sekunden abzuhängen. Diesen Dreifach-WM-Erfolg hat Stolz im Februar beim Einzelstrecken-Championat in Calgary wiederholt.

Vielleicht ist es deshalb wenig verwunderlich, dass er sich in Inzell, ehe es langweilig wird, nun neue Ziele sucht. Statt im Sprint-Mehrkampf anzutreten, will er sich im Mehrkampf der Allrounder messen, der schon seit 1893 auf Kufen ausgetragen wird. "Ich finde, das ist der prestigeträchtigere Wettkampf", hat er nach der Ankunft im Chiemgau gesagt.

Er trainiert schon längst nicht mehr auf der kleinen Eisbahn hinterm Haus. Als sein Talent offensichtlich wurde, kutschierten die Eltern ihn regelmäßig ins 65 Kilometer entfernte Milwaukee, ins dortige National Ice Center. Sein erster Coach war Robert Fenn, der den Olympiasieger Shani Davis unterrichtet hatte; nach Fenns frühem Tod übernahm Davis zwischenzeitlich. Dann rief die Familie Stolz bei Bob Corby, 73, an - und der frühere US-Nationaltrainer kehrte für die Betreuung eines Ausnahmetalents vor fünf Jahren aus dem Ruhestand an die Bande zurück.

Corby erzählte, dass er Jordan Stolz zunächst ein paar Dinge abseits des Eises habe beibringen müssen. So habe er ihm etwa die Wichtigkeit von Sommertraining und Hanteltraining erklärt. Der Münchner Hendrik Dombek, der Stolz regelmäßig im Weltcup antrifft und ebenfalls Stilstudien anstellte, kam zu folgendem Schluss: "Das muss eine gewisse Form von Talent sein", sagte er vor der WM: "Er trifft einfach den Abdruck. Das gibt es wahrscheinlich einmal in jeder Generation: dass einer sich aufs Eis stellt und mit jedem Schritt 100 Prozent der Kraft aufs Eis überträgt." Schön anzusehen sei es außerdem, sagte Dombek.

Allerdings ist es mitunter auch ein wenig frustrierend für die Konkurrenz.