Im Scheinwerferlicht kämpfen sich die Athleten und Athletinnen die Piste nach oben. Unter ihren zahnstocherdünnen Ski befinden sich Felle, die mit jedem Schieben am Schnee anhaften und ein Abrutschen der Ski verhindern. Beim Mixed Relay zählt jedes Gramm Gewicht - und jede Sekunde. Alle Schritte, vom Aufstieg über Tragepassagen, das Ab- und Anfellen und die Abfahrt, müssen wie am Schnürchen sitzen. Dass der letzte Wettkampf bei den Europameisterschaften im Skibergsteigen am Abend stattfindet, habe einen simplen Grund, sagt Maximilian Wittwer, Bundestrainer des deutschen Kaders: Die Veranstalter in Chamonix hofften am vergangenen Freitag darauf, dass die Tagesgäste auf den Pisten noch als Zuschauende erhalten bleiben.

Ein Rennen nach Sonnenuntergang sei nicht unüblich und für sein Team kein Problem, sagt der 35-jährige Trainer. Das bewiesen die Starnbergerin Tatjana Paller und der Münchner Finn Hösch mit ihrem starken sechsten Platz im Mixed Relay, einer noch jungen Disziplin. Bei dieser gemischten Staffel geht es darum, die Skimo-Elemente wie beim Sprint in kurzer Abfolge abzurufen.

Skimo ist die Abkürzung von Skimountaineering, übersetzt Skibergsteigen. Das kann man sich als eine Kurzversion einer Pisten-Skitour vorstellen: Am Startpunkt zieht man die Felle auf die Ski und checkt sein Equipment. Dann steigt man auf, bis man sein Ziel erreicht hat. Nun fellt man ab, stellt die Skischuhe in den Abfahrtsmodus und fährt wieder ab. Die strenge Abfolge und die vielen Details, auf die die Athletinnen und Athleten in dem etwa 40-minütigen Wettkampf achten müssen, lassen taktischen Spielraum.

Diese Spritzigkeit auf einer kurzen Strecke prädestiniert die Disziplinen für Publikum und die Übertragung im Fernsehen. Das ist nicht unbedeutend, wenn es das erste Mal für die Erwachsenen im Skimo auf die ganz große Bühne geht: Das Mixed Relay wird neben dem Sprint eine der beiden olympischen Skimo-Disziplinen beim Debüt 2026 in Italien sein. Das spiele dem deutschen Kader, der dem Leistungssport im Deutschen Alpenverein zugeordnet ist, in die Karten, sagt Bundestrainer Wittwer, "weil wir in den Kurzdistanzen unsere Stärken haben". Das bedeute aber nicht, dass der alleinige Fokus auf Sprint und Mixed Relay liege, fügt er hinzu.

Tatjana Paller will die Wechsel vom Aufstiegs- in den Abfahrtsmodus noch besser hinbekommen.

Individual, die Königsdisziplin, bei der die Athletinnen und Athleten im Gelände bis zu 1700 Höhenmeter aufsteigen und wieder abfahren, und die reine Aufstiegsdisziplin Vertical werden im Kader gleichermaßen gefördert. Zumal es Gerüchte gibt, dass auch diese Disziplinen nach einem erfolgreichen Olympia-Auftritt in zwei Jahren ebenfalls olympisch werden könnten. Die Umsetzung speziell des Individual stellt die Veranstalter aber vor Herausforderungen, weil im freien Gelände das Wetter eine größere Rolle spielt. Die EM, die bis auf das Mixed Relay im französischen Flaine stattfand, lieferte ein Beispiel: Bei der Individual-Abfahrt stürzten zahlreiche Athletinnen und Athleten laut Wittwer über "kniehohe Buckel aus Neuschnee", weil die Sicht durch Nebel beeinträchtigt war: "Es gab selten so viele Abbrüche wegen Ski- und Stockbruchs." Auch zwei Athleten aus dem deutschen Team mussten das Rennen abbrechen.

Wittwer hat den Kader erst im August übernommen, nachdem er in der Saison 2022/23 bereits als zweiter Betreuer unterstützt hatte. Neben dem Sportstudium arbeitete der gebürtige Allgäuer als Trainer im Alpinski und wechselte als Landestrainer zum Skicross, wo er zehn Jahre tätig war. Dann folgte ein Perspektivwechsel in die Trainingstherapie, wo der Fokus in seiner Arbeit mehr auf Aufbautraining und Reha nach Verletzungen lag. Für ihn war das klar ein Vorteil, weil er auf diese Weise auch Heilungsprozesse und Steigerungspotenziale besser verstehen gelernt hat.

Der Wechsel zum Skibergsteigen stellt für ihn persönlich eine enorme Chance dar: Als Trainer im Leistungssport ein Team zu Olympia zu führen, "ist ein großes Ziel für mich", sagt Wittwer. Die Qualifikation für Olympia findet in der Saison 2024/25 statt, wobei sich die Nationen über ein Punktesystem bei den laufenden Wettkämpfen Startplätze für Italien sichern können. Welche Athletin und welcher Athlet am Ende wirklich für Deutschland an den Start geht, wird teamintern entschieden. Die größte Konkurrenz für den deutschen Kader stellen die Alpennationen Frankreich, Schweiz und Italien sowie Spanien dar.

Ziel Olympia: Der Wechsel zum Skibergsteigen stellt für Bundestrainer Michael Wittwer eine große Chance dar.

Besonderes Potenzial im deutschen Team hat aus Wittwers Sicht Tatjana Paller, die sich in dem eher männlich dominierten Sport einen Namen gemacht hat. "Sie ist für uns ein Garant fürs Finale", sagt der Bundestrainer. Mit ihrer Spezialdisziplin Sprint schaffte die 28-jährige Sportsoldatin der Sportfördergruppe Neubiberg es bei der EM ins Finale und belegte wie im Mixed Relay einen sechsten Platz. Als eine Schwachstelle identifiziere er bei seiner Athletin noch die Wechsel vom Aufstiegs- in den Abfahrtsmodus, "die muss sie noch sauberer hinbekommen", sagt Wittwer.

Für diese Saison erhofft er sich noch einen Podestplatz für Paller. Die nächste Chance dafür bietet der Sprint-Weltcup im spanischen Boí Taüll Ende Januar. Vielleicht rücken Paller, Wittwer und der Kader dann ihrem Traum von Olympia bereits ein Stück näher.